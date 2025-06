Aposte no campeão do Mundial de Clubes e receba bônus por gols

A Betano oferece duas missões exclusivas para o Mundial de Clubes 2025. A primeira, Campeão Betano, oferece 10 rodadas grátis no jogo Ronaldinho Spins cada vez que o time escolhido marcar um gol na competição. Já a segunda, Artilheiro Betano, proporciona uma aposta grátis de R$5 sempre que o jogador selecionado balançar as redes.

Vale lembrar que ambas as promoções estão disponíveis para usuários cadastrados na plataforma. Então, se você ainda não tem conta, registre-se com o código de indicação Betano.

Campeão Betano: Escolha seu time e ganhe prêmios a cada gol

A Missão Campeão Betano oferece uma maneira dinâmica de acompanhar o Mundial de Clubes 2025. Assim, ao fazer uma aposta de pelo menos R$25 no mercado de Vencedor Final da competição, você receberá 10 rodadas grátis no jogo Ronaldinho Spins a cada gol marcado pelo time escolhido.

Essa oferta proporciona recompensas contínuas durante todo o torneio, ampliando a experiência de acompanhar os jogos.

Termos e condições da Missão Campeão na Betano

Antes de participar, é importante conhecer as regras da Missão Campeão Betano. A oferta possui condições específicas que determinam como os bônus são concedidos e utilizados.

Confira os cinco pontos mais importantes:

Valor mínimo de aposta: R$25 no mercado de Vencedor Final do Mundial de Clubes 2025; Tipo de aposta válida: Somente apostas simples feitas com dinheiro real; Recompensa: 10 Rodadas Grátis de R$0,10 cada no jogo Ronaldinho Spins a cada gol marcado; Prazo de uso: As rodadas grátis ficam disponíveis por 72 horas após serem creditadas; Participação: É necessário clicar em Participar na seção de Missões para ativar a promoção.

A missão está disponível até 19/06 às 22:00. Lembre-se de consultar os termos e condições completos no site da Betano.

Ir para a Betano

Artilheiro Betano: Ganhe apostas grátis com os gols do seu jogador

A Missão Artilheiro Betano foca nos artilheiros da competição. Ao apostar R$25 ou mais no mercado de artilheiro do Mundial de Clubes 2025, você recebe uma aposta grátis de R$5 cada vez que o jogador escolhido marcar um gol.

Esta oferta permite que você acompanhe de perto o desempenho do artilheiro selecionado, torcendo por cada gol ao longo do torneio.

Termos e condições da Missão Artilheiro Betano

Para aproveitar ao máximo a Missão Artilheiro Betano, é fundamental entender suas regras. Esta oferta possui condições específicas que determinam como as apostas grátis são concedidas.

Veja os cinco pontos principais:

Valor mínimo de aposta: R$25 no mercado de Artilheiro do Mundial de Clubes 2025 Tipo de aposta válida: Somente apostas simples feitas com dinheiro real Recompensa: Aposta grátis de R$5 a cada gol marcado pelo jogador escolhido Uso da aposta grátis: Válida por 72 horas em apostas esportivas com odds mínimas de 2,00 Participação: É necessário clicar em "Participar" na seção de Missões para ativar a promoção

A missão está disponível até 19/06 às 22:00. Consulte os termos e condições completos no site da operadora.

Ir para a Betano

Panorama do Mundial de Clubes 2025

O Mundial de Clubes 2025 representa uma revolução no formato da competição. Pela primeira vez, 32 equipes de todos os continentes disputarão o título em um formato semelhante à Copa do Mundo de seleções. O torneio acontecerá nos Estados Unidos entre 14 de junho e 13 de julho de 2025, com oito grupos de quatro times cada.

Os clubes brasileiros estão bem representados com Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, todos campeões da Libertadores. Eles enfrentarão gigantes europeus como Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e PSG, que chegam como favoritos ao título segundo as casas de apostas.

A disputa pela artilharia também promete ser acirrada. Estrelas como Kylian Mbappé, Erling Haaland e Vinícius Júnior são cotados para terminar como goleadores do torneio. Este novo formato do Mundial será realizado a cada quatro anos, valorizando ainda mais a competição.

Confira, ainda, o nosso guia sobre como apostar no Mundial de Clubes na Betano.

O que são Missões Betano

As Missões Betano são desafios específicos que recompensam os apostadores por cumprirem determinadas condições. Elas funcionam como promoções personalizadas que oferecem prêmios como apostas grátis, rodadas grátis ou outros bônus quando os requisitos são atendidos.

Para participar, o apostador deve acessar a seção Missões em sua conta Betano e clicar em Participar nas promoções disponíveis. Após ativar a missão, basta cumprir os requisitos dentro do prazo estipulado para receber automaticamente a recompensa prometida.

Como fazer uma aposta no Mundial de Clubes 2025

Fazer uma aposta no Mundial de Clubes 2025 na Betano é simples e rápido. Siga este passo a passo:

1 - Acesse sua conta no site da Betano ou crie uma caso ainda não seja cadastrado;

2 - Navegue até a seção de Esportes e localize o Mundial de Clubes 2025;

3 - Escolha o mercado desejado (vencedor final, artilheiro ou outros disponíveis);

4 - Selecione sua previsão clicando na odd correspondente, que será adicionada ao boletim;

5 - Digite o valor da aposta (mínimo R$25 para as Missões) e confirme sua aposta.

As duas Missões Betano representam uma forma dinâmica de participação no Super Mundial de Clubes, permitindo que os usuários recebam benefícios ao longo do torneio. Para aproveitar ao máximo, é importante ler os termos e condições completos e fazer suas apostas antes do início da competição.

Apostas são proibidas para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.