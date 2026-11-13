Seleção Brasileira reúne jovens sem espaço na Europa e destaques do Shakhtar

A Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti chega à última Data Fifa do ano com uma mistura pouco comum. De um lado, estão jogadores que ainda brigam por espaço em gigantes da Europa. Do outro, dois nomes de um clube ucraniano que o grande público conhece pouco. O Brasil enfrenta o Japão no dia 14 (7h15, de Brasília) e Singapura no dia 17 (7h), os dois jogos no Estádio Nacional de Singapura.

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A dupla do Shakhtar

Marlon Gomes e Alisson Santana, do Shakhtar Donetsk, foram convocados pela primeira vez, e o clube ucraniano volta a ter jogadores chamados à Seleção depois de oito anos. O time tem 15 brasileiros no elenco, quase metade do plantel.

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Marlon Gomes, de 22 anos, é meio-campista revelado pelo Vasco. Ele é destro, versátil e pode atuar tanto pela direita quanto pela esquerda. Foi vendido ao clube ucraniano em janeiro de 2024 por 12 milhões de euros fixos, mais 4 milhões em metas. Foi campeão sul-americano sub-20 em 2023. Nesta temporada soma 12 jogos entre Campeonato Ucraniano, Copa e Champions, sem gols.

Marlon Gomes, meia revelado pelo Vasco, foi vendido ao Shakhtar Donetsk em janeiro de 2024 (Foto: Reprodução)

Alisson Santana, de 21 anos, é ponta direita e o drible é uma das principais características dele. Foi revelado pelo Atlético-MG e vendido ao Shakhtar em março de 2025 por cerca de 14 milhões de euros. Antes da convocação, somava 50 jogos, 11 gols e 14 assistências pelo clube ucraniano. Nesta temporada são 15 jogos, cinco gols e cinco assistências.

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Quem joga pouco nos clubes

Do outro lado da lista, há nomes de clubes grandes que ainda não têm sequência. Estêvão não decolou no Chelsea de Xabi Alonso. Entrou do banco em sete dos 13 jogos que fez pelo Chelsea nesta temporada. Com apenas duas partidas como titular, ambas na Copa da Liga, contra Luton Town e Leeds. Na eliminação para o Liverpool no mesmo torneio, nem entrou em campo. Alonso diz que a recuperação física, depois de uma lesão, explica parte desse uso reduzido e promete mais chances durante a temporada.

Estêvão entrou do banco em nove dos 11 jogos que fez pelo Chelsea nesta temporada (Foto: Glyn Kirk / AFP)

No Real Madrid, Endrick soma 141 minutos em quatro jogos pelo clube merengue, e apenas um gol. A concorrência pesa: Mbappé é dono da vaga, e o clube contratou o jovem espanhol Carlos Espí para a temporada. José Mourinho elogia o brasileiro, barrou um novo empréstimo e garante que ele vai jogar mais, mas até agora o espaço tem sido pequeno.

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Endrick soma 141 minutos em quatro partidas pelo Real Madrid nesta temporada (Foto: Filippo Monteforte / AFP)

No Manchester City, agora comandado por Enzo Maresca depois da saída de Pep Guardiola, o contraste é maior no caso de Vitor Reis. O zagueiro de 20 anos foi titular em 36 dos 38 jogos do Girona e passou de 3.200 minutos em campo no empréstimo. Na Premier League pelo City, tem apenas um minuto em campo. Allan, ex-Palmeiras, também do clube inglês, divide espaço com um elenco de alta concorrência e é um dos cinco estreantes na Seleção principal.

Alisson Santana, Marlon Gomes e Jair Cunha têm sequência no clube, enquanto Estêvão, Allan, Vitor Reis e Endrick somam poucos minutos (Fonte: Transfermarkt)

O caso de Jair Cunha é diferente. O zagueiro revelado pelo Santos fez seu primeiro gol pelo Nottingham Forest na vitória por 3 a 1 sobre o Manchester City, em 7 de novembro. Na última temporada, ele teve poucas oportunidades e jogou apenas 9 partidas The Reds na Premier League.

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O recado de Ancelotti

Convocar quem joga pouco pode parecer contraditório, mas o italiano defende que a lógica da Seleção Brasileira não é a dos clubes. "A Seleção tem objetivo diferente dos clubes", afirmou Ancelotti. Para ele, vale manter de olho os jovens que enxerga como base do time no futuro, mesmo quando eles ainda não têm sequência no dia a dia. A lista também reflete a renovação do grupo, depois de o treinador admitir erros na Copa e encerrar o ciclo de veteranos.