Sem poder contar com Rayan, que se machucou no último treino, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil com André Luiz, do Corinthians, para o amistoso com o Japão, o penúltimo da Seleção na temporada. As duas equipes se enfrentam a partir das 7h15 (de Brasília) deste sábado (14), em Singapura.

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O ex-atacante do Vasco estava sendo preparado para uma nova função, como terceiro jogador de meio-campo, em mais um teste de Ancelotti. Mas Rayan levou uma pancada no treino de sexta-feira (13) e reclamou de muitas dores. Ele não tem chances de atuar diante do Japão e há dúvidas até mesmo se terá condições de jogar o último amistoso, com Singapura, na próxima terça.

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Na ausência de Rayan, Ancelotti optou por armar a escalação da Seleção com André, do Corinthians, que fará a estreia pela equipe principal. Outra mudança é a entrada de Carlos Augusto na lateral-esquerda. O jogador da Inter ganha a vaga de Douglas Santos, titular desde a Copa do Mundo, para ser observado por mais minutos pelo treinador.

No gol, Pedro Morisco terá a segunda chance consecutiva. Ele foi o titular no último amistoso, na goleada por 4 a 0 com a Índia, ocasião em que foi pouco exigido. Agora, tem um teste de fogo para se firmar como uma das opções da Seleção.

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A escalação do Brasil para enfrentar o Japão tem Pedro Morisco; Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Andrey Santos, Bruno Guimarães e André Luiz; Estevão, Raphinha e Vini Jr.

A expectativa é de que Ancelotti dê espaço para novos nomes no decorrer do jogo. Um deles é Marlon Gomes, que chegou a treinar entre os titulares. A tendência, contudo, é que a maior parte dos testes fique para o jogo com Singapura, na próxima terça-feira (17).

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Tudo pronto para o penúltimo amistoso do Brasil na temporada (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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