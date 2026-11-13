IA crava placar de Brasil e Japão pelo amistoso internacional

A Seleção Brasileira enfrenta o Japão neste sábado (14), a partir das 7h15 (de Brasília), em Singapura, pelo penúltimo amistoso do ano. Com novidades na escalação, a inteligência artificial projetou o resultado para essa partida.

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Projeção da IA:

A projeção para o amistoso deste sábado em Singapura é de uma vitória suada do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão, em um confronto equilibrado e de muita intensidade física. Mesmo com uma defesa renovada e o teste tático de Rayan atuando como meia-esquerda, a Seleção deve controlar a posse de bola e prevalecer na segunda etapa graças ao peso individual do trio formado por Estêvão, Raphinha e Vini Jr., enquanto os japoneses, muito organizados na marcação, tendem a explorar os espaços nas costas do meio-campo adaptado para descontar em contra-ataques rápidos.

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➡️Após polêmica, Raphinha faz silêncio de 24 segundos em resposta na Seleção

Rayan em treino da Seleção Brasileira em Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Assim, a provável escalação da Seleção para enfrentar o Japão tem Pedro Morisco; Wesley, Jair Cunha, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Rayan; Estevão, Raphinha e Vini Jr.

A intenção de Ancelotti é que os dois últimos amistosos deste ano sejam também os últimos para testes mais amplos de jogadores. O técnico vai mandar um time mais cascudo para enfrentar os japoneses, adversário mais forte desta Data Fifa, e aproveitar o jogo com Singapura, na próxima terça-feira (17) para dar mais tempo aos jovens.