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Dorival e São Paulo: três passagens, três contextos e uma nova missão

Em seu terceiro ciclo no Tricolor, treinador busca recolocar a equipe na disputa por uma vaga na Libertadores; contrato termina em dezembro, e futuro será definido com a próxima gestão

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
11/11/2026 06:40
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Dorival Jr., técnico do São Paulo
Dorival Jr., técnico do São Paulo (Foto: Reiginaldo Ribeiro/AtoPress/Folhapress)

Dorival Júnior construiu uma relação especial com o São Paulo ao longo de três passagens pelo clube. Em momentos distintos, o treinador assumiu desafios que exigiam respostas dentro de campo e deixou sua contribuição na história tricolor. Agora, em seu terceiro ciclo, tem uma nova missão: conduzir a equipe na reta final do Campeonato Brasileiro e buscar uma vaga na próxima edição da Libertadores.

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O retorno aconteceu em 15 de maio de 2026, praticamente no meio da temporada, mas o cenário é diferente dos anteriores. Agora, com poucas rodadas restantes, Dorival tem a oportunidade de encerrar o ano com o São Paulo tentando uma vaga na principal competição continental. Ao mesmo tempo, o treinador vive um momento de indefinição sobre o próprio futuro, já que seu contrato é válido somente até o fim de 2026.

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A permanência, porém, não é tratada como uma prioridade pública pelo técnico neste momento. Dorival já deu sinais de que gostaria de continuar no clube, mas evita pressionar a diretoria ou transformar o assunto em pauta nas entrevistas. A tendência é que a definição fique para depois da eleição presidencial e da chegada da nova gestão.

Primeira passagem: missão de afastar o risco de rebaixamento

Dorival chegou ao São Paulo em julho de 2017, em meio a um momento delicado do clube no Campeonato Brasileiro. A equipe precisava reagir para se afastar da zona de rebaixamento, e o treinador assumiu a missão de reorganizar o time e recuperar a confiança do elenco.

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A passagem terminou em março de 2018. Apesar de não ter permanecido por muito tempo, Dorival participou de um período de recuperação do Tricolor em uma temporada marcada pela instabilidade.

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Segunda passagem: o título inédito da Copa do Brasil.

O retorno aconteceu em abril de 2023, quando Dorival assumiu o São Paulo em meio a uma temporada de grandes expectativas. Desta vez, o treinador conseguiu conduzir o clube a uma conquista histórica: o título inédito da Copa do Brasil.

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A campanha marcou a relação entre Dorival e o torcedor São Paulo. O treinador deixou o clube em janeiro de 2024, após aceitar o convite para comandar a Seleção Brasileira.

Terceira passagem: a busca por uma vaga na Libertadores

Dorival voltou para iniciar um novo ciclo. Com a temporada em andamento e poucas partidas restantes no calendário, o treinador tem como um dos principais objetivos recolocar o Tricolor na disputa por uma vaga na Libertadores. Ainda que muitos resultados tenham sido negativos, o treinador terá a chance de se redimir em 2026, mas não depende apenas de suas forças.

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A missão passa por melhorar o desempenho da equipe nas últimas rodadas do Brasileirão e aproveitar os confrontos restantes para subir na tabela. O cenário é diferente dos anteriores, mas o treinador volta a trabalhar em um clube que conhece bem e onde já conseguiu resultados importantes.

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