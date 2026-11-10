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Conheça os adversários do São Paulo na primeira fase do Paulistão 2027

Sorteio da próxima edição do Estadual aconteceu nesta terça-feira (10)

PorRafaela CardosoSão Paulo (SP)
10/11/2026 19:20
Atualizado há 0 minutos
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Elenco do São Paulo reunido
Elenco do São Paulo reunido - (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Os adversários do São Paulo na primeira fase do Campeonato Paulista foram definidos nesta terça-feira (10). O Tricolor vai enfrentar o Palmeiras, Corinthians, Santos, Novorizontino, Portuguesa, Botafogo-SP, Mirassol e São Bernardo. A Federação Paulista de Futebol ainda não desmembrou a tabela.

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A entidade anunciou uma mudança importante para a próxima edição. Após aprovação dos clubes no Conselho Técnico do torneio, foi aprovado que os jogos terão 18 minutos de intervalo entre o primeiro e o segundo tempo — antes, eram 15 minutos. A competição tem sua estreia marcada para o dia 10 de janeiro.

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Como será o regulamento

O Campeonato Paulista de 2027 contará com 16 equipes e terá novamente o formato inspirado na fase de liga da Champions League. Na primeira fase, os clubes disputarão oito rodadas em turno único, enfrentando oito adversários diferentes. Os confrontos foram definidos por meio de quatro potes, com cada equipe enfrentando os três integrantes do próprio pote e outros cinco times de potes distintos.

Ao fim dessa etapa, os oito primeiros colocados da classificação geral avançarão às quartas de final, disputadas em jogo único. As semifinais também serão realizadas em partida única, enquanto a decisão do título deve acontecer em dois jogos, com o campeão definido pelo placar agregado. A FPF ainda vai confirmar. Já os dois últimos colocados da tabela serão rebaixados para a Série A2.

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A competição terá 16 participantes: Novorizontino, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Portuguesa, Corinthians, São Paulo, Capivariano, Santos, Guarani, Botafogo-SP, Mirassol, Primavera, São Bernardo, Noroeste, Ferroviária e Juventus. Os quatro grandes clubes da capital e o Santos estarão no mesmo pote, o que garante confrontos entre eles ainda na primeira fase.

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