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São Paulo atualiza situação de lesionados e divulga a programação da semana

Nicolas, Buta, Domingos Duarte, Marcos Antônio e Sabino seguem em tratamento no REFFIS Plus; elenco terá sequência de atividades nos próximos dias

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
10/11/2026 18:02
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Dorival Jr. gesticula na derrota do São Paulo para o Bahia
Dorival Jr., técnico do São Paulo (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

O São Paulo segue com cinco jogadores em recuperação de problemas físicos. Nicolas, Buta, Domingos Duarte, Marcos Antônio e Sabino deram continuidade aos respectivos cronogramas de tratamento no REFFIS Plus e seguem em recuperação, conforme a última atualização divulgada pelo clube paulista.

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Os casos envolvem diferentes tipos de lesão e procedimentos cirúrgicos. Nicolas se recupera de uma sutura no menisco do joelho esquerdo, enquanto Buta passou por uma artroscopia no joelho direito. Domingos Duarte está em recuperação após cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

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Já Marcos Antônio trata uma lesão no tornozelo direito. Sabino, por sua vez, passou por cirurgia para reparo de cartilagem no joelho direito.

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Veja a programação da semana do Tricolor:

  • 11/11 (quarta-feira) - 10h (de Brasília) - treino;
  • 12/11 (quinta-feira) - 10h (de Brasília) - treino;
  • 13/11 (sexta-feira) - amistoso contra o Noroeste, em Bauru;
  • 14/11 (sábado) - 11h (de Brasília) - treino;
  • 15/11 (domingo) - livre
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