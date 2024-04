Marcelo Teixeira revela folha salarial do Santos, anuncia fim do transfer ban e detalha dívidas

Teixeira concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (17) (Foto: Reinaldo Campos/AGIF







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 12:46 • Santos (SP)

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira concedeu entrevista coletiva para relizar uma balanço sobre os 100 dias de gestão, nesta quarta-feira (17), e revelou que a folha salarial total do clube é de R$ 15,5 milhões, contabilizando equipe masculina, feminina, departamento de base e operacional.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O mandatário também revelou a queda do transfer ban, que impedia o Peixe de registrar novos atletas. O clube chegou a um acordo com o Krasnodar, da Rússia, pelo pagamento da dívida envolvendo Christian Cueva e tem até a próxima sesta-feira (19) para inscrever reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Além de solucionar o imbróglio envolvendo Cueva, o Santos também quitou outras pendências, como a demissão de Fabían Bustos. No total, Teixeira afirmou ter pago R$ 58 milhões em dívidas.

- Havia um déficit passivo de 2023. Estamos relacionando apenas em relação ao exercício de 2023. Tínhamos aquele número de R$ 78 milhões, pagamos R$ 58 milhões e temos um saldo a pagar de R$ 20 milhões. Isso é apenas de 2023. A gestão está pagando outros valores, não apenas de 2023 - explicou o presidente.

CONFIRA DETALHES DA FOLHA SALARIAL DO SANTOS

Atualmente, a equipe masculina do Santos gera uma despesa mensal de R$ 11, 5 milhões, contabilizando aproximadamente 75% do montante total - R$ 15,5 milhões. O restante do valor é dividido entre: departamento de base (R$ 1,8 milhão), futebol feminino (R$ 746 mil) e operacional (R$ 1,5 milhão)

Confira detalhes da folha salarial total do Santos (Foto: reprodução/Santos