Carille se esquiva de interesse do Vasco e explica motivos para permanecer no Santos

Carille durante entrevista coletiva do Santos (Foto: Raul Baretta/Santos FC







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/05/2024 - 12:58 • Santos (SP)

Técnico do Santos, Fábio Carille comentou nesta quarta-feira (2) sobre o interesse do Vasco. Em entrevista coletiva, o profissional revelou que o bom início de trabalho no Peixe atrai o interesse de outros clubes, mas afirmou que permanece no Peixe "independente de qualquer situação".

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Segundo Carille, ele recebeu propostas superiores à do Santos enquanto estava no futebol brasileiro. No entanto, optou pelo projeto por gostar do clube, onde espera conquistar o acesso à primeira divisão do Brasileirão.

- O bom trabalho chama a atenção de outros clubes, mas eu estou feliz e contente aqui no Santos. Quando eu estava no Japão tive propostas muito melhores do que as do Santos em termos financeiros, a questão não é essa. Vim para cá porque gosto do Santos. Vou ficar no Santos, qualquer outra possibilidade está descartada. Quero estar com o Santos na Série A de 2025 - afirmou o treinador.

O treinador admitiu que o fato do Santos disputar apenas a Série B nesta temporada é um fator positivo para a equipe. Com um calendário mais espaçado, ele tem a oportunidade de preservar os jogadores mais experientes, como Gil, Giuliano, além de ter mais tempo para preparar os jovens do elenco.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

- Para o nosso elenco, eu acho muito bom. Estamos mexendo em algumas coisas, dentro do nosso calendário. Falando de nomes como Giuliano, Gil, jogadores com mais experientes. Dá para preparar, rodar e dar espaço aos mais jovens - finalizou.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira (6), contra o Guarani, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para a partida, Carille não terá à disposição o atacante Furch, que sente um incomodo na região do púbis. O treinador já adiantou que Morellos será o substituto do argentino no duelo.

Carille confirmou que vai seguir à frente do comando técnico do Santos (Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.