O PSG estreia em casa no Campeonato Francês. No Parc des Princes, a equipe vai receber o Lorient neste sábado (12), às 16h, pela primeira rodada da competição nacional. E, na Lance! Betting, as odds para uma vitória dos mandates estão incríveis : 3.50. Então, apostando R$ 10, o lucro, em caso de acerto, será de R$ 35!

Odds e dica de aposta recomendada



Na Lance! Betting, as odds são bem favoráveis a uma vitória do PSG, pagando 3.5 na vitória dos visitantes, com empate a 5.5. Uma vitória do Lorient tem odds altas, de 8.50.