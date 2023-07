O Coelho recebe o Verdão no Independência, neste domingo (30), às 16h, pelo Nacional

América-MG x Palmeiras: odds, estatísticas e informações do jogo pela 17ª rodada do Brasileirão

O Palmeiras vai a Minas Gerais enfrentar o América-MG, no Independência, no domingo (30), às 16h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O time comandado por Abel Ferreira, que está no G4, tem a chance de embalar na competição diante de um América-MG afundado na zona de rebaixamento.



Estatísticas



Em Campeonatos Brasileiros, Palmeiras e América-MG já se enfrentaram 18 vezes na história, sendo 11 vitórias do Palmeiras, seis empates e apenas uma vitória da equipe mineira.



O retrospecto do Verdão no campo do adversário também é positiva. Em nove jogos disputados em Minas, o Alviverde venceu quatro, empatou quatro e perdeu umas um.

Dica de aposta recomendada

Na Lance! Betting, mesmo jogando fora de casa, o Palmeiras é favorito nas odds. A vitória do Verdão pagará 2.08, com o empate em 3.50. A vitória do Coelho paga, até o momento, 3.50. As odds, é claro, podem mudar até a hora do jogo.

Levando em conta a fase das equipes e o retrospecto, nossa sugestão de aposta é na vitória palmeirense por 2 a 0. O Verdão tem média gols de 1.75 por jogo, enquanto o América-MG já sofreu 33 gols no campeonato, uma média de 2.20 por partida.



Momentos das equipes

O Palmeiras, diferentemente de meses atrás, não vive sua melhor fase. A equipe disputa a Libertadores, mas acabou eliminada nas quartas de final da Copa do Brasil pelo São Paulo, e viveu uma sequência infeliz no Brasileirão. A torcida, inclusive, cobra reforços da diretoria, que pouco se movimentou.



A notícia boa é que o Verdão, que tem 28 pontos, voltou a vencer . Na última rodada, no Allianz Parque, bateu o Fortaleza por 3 a 1 e tem a chance de dar sequência nas vitórias, e tentar pular para a vice-liderança, apesar de não depender apenas de suas forças para isso.



O Coelho, por sua vez, está em crise. O time mineiro somou apenas 10 pontos no Brasileirão e é o penúltimo colocado. Apesar da fase crítica, o América-MG vem de um empate com o Flamengo no Maracanã.

Informações gerais do jogo