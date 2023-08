Equipes se enfrentam na Arena Pantanal, às 18h30, neste sábado (19)

Cuiabá x Palmeiras: odds, estatísticas e informações do jogo pela 20ª rodada do Brasileirão

Cuiabá x Palmeiras: odds, estatísticas e informações do jogo pela 20ª rodada do Brasileirão

Cesar Greco /Palmeiras

A Arena Pantanal está pronta para receber um jogão: Cuiabá e Palmeiras, no sábado (19), às 18h30, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão precisa vencer para seguir na vice-liderança e tentar diminuir a diferença para o líder Botafogo, enquanto os mandantes querem se aproximar do G6. E, se o total de gols da partida for mais de 2.5 gols, as odds da Lance! Betting pagam 2.30.

Odds e dica de aposta recomendada



Na Lance! Betting, as odds são bem favoráveis a uma vitória do Palmeiras, mesmo fora de casa, pagando 2.43, com empate a 3.25. Uma vitória do Cuiabá paga, até o momento, 3.0.



Nossa sugestão de aposta aqui é apostar no total de gols do Palmeiras acima acima de 1.5, com odds a 2.60.



*As odds podem mudar

Estatísticas



Palmeiras e Cuiabá só se enfrentaram cinco vezes, todas pelo Campeonato Brasileiro, e os paulistas venceram três vezes, perderam uma e empataram outra partida.



O time comandado por Abel Ferreira é atualmente o segundo colocado na tabela de classificação, com 34 pontos, 13 atrás do líder Botafogo. Na última rodada, venceu o Cruzeiro, por 1 a 0, no Allianz Parque.



O time cuiabano, por sua vez, é o 8º colocado, com 28 pontos, e precisa da vitória para se aproximar do G6. Na última rodada, perdeu para o Athletico-PR, por 2 a 0, fora de casa.

Onde assistir à partida