Equipes se enfrentam no Beira-Rio, às 16h, neste sábado (19)

Internacional x Fortaleza: odds, estatísticas e informações do jogo pela 20ª rodada do Brasileirão

Internacional x Fortaleza: odds, estatísticas e informações do jogo pela 20ª rodada do Brasileirão

Mateus Lotif/FEC

Internacional e Fortaleza se enfrentam neste sábado (19), às 16h, no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida deve movimentar o miolo da tabela de classificação. E, se ambas as equipes marcarem acima de 2.5 gols, as odds da Lance! Betting pagam 2.48.

Odds e dica de aposta recomendada

Na Lance! Betting, as odds apontam o Inter como grande favorito a vencer o confronto no Beira-Rio, pagando 2.14, com empate a 3.15. Uma vitória do Fortaleza tem odds de 3.75, até o momento.

Nossa sugestão de aposta aqui é no total de gols da partida acima de 2.5, com odds a 2.48.

*As odds podem mudar

Estatísticas

Até o momento, Internacional e Fortaleza se enfrentaram 23 vezes na história, com vantangem para os gaúchos. O Colorado venceu 11 vezes, enquanto o Tricolor tem sete triunfos, além de cinco empates entre as equipes.

O Colorado é atualmente o 13º colocado do Brasileirão, com 24 pontos. Na última rodada, perdeu para o líder Botafogo por 3 a 1, no Rio de Janeiro.

O time cearense, por sua vez, é o 11º na tabela, com 26 pontos, e precisa da vitória para se aproximar do G6. Na última rodada, goleou o Santos por 4 a 0, no Castelão.

Onde assistir à partida