Duelo entre argentinos e brasileiros acontece nesta quinta-feira (3), às 19h, na Argentina

San Lorenzo x São Paulo: odds, estatísticas e informações do jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana

As oitavas de final da Sul-Americana está a todo vapor e, nesta quinta-feira (3), San Lorenzo e São Paulo entram em campo pelo jogo de ida, às 19h, na Argentina. A partida de volta, no Morumbi, está marcada para o dia 10, no mesmo horário.

O San Lorenzo avançou em segundo lugar no Grupo H, atrás do Fortaleza. Já o time paulista foi o primeiro do Grupo D e chegou às oitavas de final sem dificuldades.

Estatísticas

San Lorenzo e São Paulo já se enfrentaram seis vezes em toda a história: duas pela Copa Libertadores, em 2015, e quatro pela Copa Mercosul, em 1998 e 1999. Foram três vitórias pra cada lado.

Dica de aposta recomendada

Na Lance! Betting, as odds mostram o San Lorenzo com certa vantagem para vencer o confronto. A vitória do time mandante está pagando 2.48, com o empate em 2.80. A vitória são-paulina paga, até o momento, 3.30.

*As odds podem sofrer alterações

Momentos das equipes

O Tricolor, por sua vez, avançou com tranquilidade, com 16 pontos. Foram cinco vitórias e um empate.

Além disso, a equipe está na semifinal da Copa do Brasil e, apesar de ter perdido o primeiro jogo para o Corinthians por 2 a 1, busca reverter o resultado no Morumbi. No Campeonato Brasileiro, o time paulista ocupa a oitava posição, com 26 pontos.

O San Lorenzo fez uma campanha bem irregular na fase de grupos. Dos seis jogos disputados nesta fase da Sul-Americana, venceu apenas dois, perdeu dois e empatou outros dois, somando oito. O líder Fortaleza fez quase o dobro de pontos: 15.

Informações do jogo

San Lorenzo x São Paulo

Data e horário: 03/08/2023, às 19h

Local: Nuevo Gasómetro