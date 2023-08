Estudiantes x Goiás: odds, estatísticas e informações do jogo pela Sul-Americana

Como vem melhor e é mais tradicional, a Lance! Betting considera o Estudiantes como o grande favorito da noite. A vitória dos hermanos tem odds em 1.54, com o empate em 3.90 e a vitória do Goiás marcando 6.25.

A sugestão de aposta de hoje é para uma vitória simples do Estudiantes, com um gol marcado por Mauro Boselli.

Em recuperação no Brasileirão, o Goiás não deve mandar sua força total à Argentina, o que deve facilitar o trabalho do Estudiantes. No empate contra o Grêmio, o Esmeraldino mostrou boas valências que podem credenciar a equipe a escapar do rebaixamento.