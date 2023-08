Glorioso quer seguir vencendo na Sul-Americana

Botafogo x Guaraní: odds, estatísticas e informações do jogo pela Sul-Americana

(Foto: Vítor Silva/Botafogo)



Vivendo um caso de amor com as vitórias, o Botafogo tem mais uma parada em busca do título da Copa Sul-Americana: o Guarani, do Paraguai. A bola rola às 19h desta quinta-feira (3), no Nilton Santos.

Algoz do Corinthians na Libertadores, o time paraguaio é modesto, mas já provou que pode fazer o papel de zebra em algumas situações.

Estatísticas

Os times nunca se enfrentaram, o que deixa uma folha em branco para os próximos dois confrontos, que valem vaga nas quartas da Sula.

Dica de aposta recomendada

Na Lance! Betting, as odds estão indicando o Botafogo como favorito, o que não é para menos. A vitória do Glorioso tem cotações em 1.35, com o empate a 4.80 e a vitória do Guarani com incríveis 8.50.

A sugestão de aposta de hoje é na vitória do Botafogo por mais de 2 gols e com Tiquinho Soares balançando as redes.

(Foto: Reprodução) *as odds podem sofrer alterações a qualquer momento

Momento das equipes

O momento do Botafogo é ímpar: líder isolado, em festa com a torcida e até de roupa nova. O time tem 13 pontos de vantagem para o segundo colocado no Brasileirão e agora mira no título da Sul-Americana.

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Guarani é o sexto colocado no Campeonato Paraguaio e vem de uma derrota de 3 a 0 em casa para o Libertad, que é o líder por lá.

(Foto: Divulgação/Twitter Club Guaraní)

Informações gerais da partida

Botafogo x Libertad