River Plate x Internacional: odds, estatísticas e informações do jogo pela Libertadores

De olho na classificação para as quartas de final da Libertadores, River Plate e Internacional se enfrentam nesta terça-feira (1), às 21h, no Monumental de Nunez, em Buenos Aires.

Enquanto o Inter tenta se reencontrar no Brasileirão, o River Plate se reforçou, conquistou a primeira fase do Campeonato Argentino e nutre esperanças para vencer mais uma Libertadores.

Na Lance! Betting, as odds mostram o River Plate como franco favorito. Para a vitória dos argentinos, as cotações estão em 1.50, enquanto o empate paga 4.20 e a vitória do Colorado chega a 6.75.