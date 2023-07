Equipes se enfrentam no Estádio Diego Armando Maradona, terça-feira (1); confira odds, estatísticas e informações do jogão

Argentinos Juniors x Fluminense: odds, estatísticas e informações do jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores

Argentinos Juniors e Fluminense entram em campo na terça-feira (1), no Estádio Diego Armando Maradona, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A volta, prevista para ser disputada no Maracanã, acontece no dia 8 de agosto.

O Fluminense avançou para esta fase da competição após se classificar em primeiro lugar no Grupo D. O Argentinos Juniors passou em segundo lugar no Grupo E.

Odds e Estatísticas

As equipes se enfrentaram quatro vezes na história, todas pela Copa Libertadores. Foram duas partidas em 1985, com duas vitórias argentinas, e duas vezes em 2011, com uma vitória brasileira e um empate. Confira as odds até o momento: Fluminense (2.40) - Empate (3.15) - Argentinos Juniors (3.20).

Dicas de aposta recomendada

Nossa dica turbinada Lance! Betting é apostar na vitória do Fluminense com Germán Cano marcando a qualquer momento. Essa combinada prevê odds de 5.30 até o momento.

Na Lance! Betting, as odds mostram os argentinos como grandes favoritos para a partida em casa. A vitória do mandante está pagando 2.40, com o empate em 3.15. A vitória do time brasileiro paga, até o momento, 3.20.

Momentos das equipes

O Fluminense fez uma campanha razoável na fase de grupos, já que venceu três dos seis jogos disputados, além de empatar um e perder dois. No Campeonato Brasileiro, a equipe de Fernando Diniz está em sétimo lugar, com 25 pontos.

O Argentinos Juniors fez uma campanha parecida com a do rival brasileiro. A equipe avançou em segundo lugar, com três vitórias, dois empates e uma derrota em seis jogos disputados nesta fase da competição continental.

Informações do jogo

Argentinos Juniors x Fluminense

Data e horário: 1º/08/2023, às 19h

Local: Diego Armando Maradona