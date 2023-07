Fortaleza x Libertad: odds, estatísticas e informações do jogo pela Sul-Americana

Neste ponto, não há muito o que falar no confronto direto entre Fortaleza e Libertad-PAR. É a primeira vez que as equipes se encontram na história, já que o Fortaleza não havia disputado competições internacionais até 2021.

Na Lance! Betting, as odds são bem generosas e pagam um bom valor para a possível zebra brasileira. Uma vitória do Libertad tem odds 2.08, com o empate chegando a 3.20 e a vitória do Fortaleza marcando 3.65.