Jogo do Santos hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Santos e América-MG se enfrentam pela 26ª rodada da Série B (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, Santos e América-MG duelam pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, os mineiros levaram a melhor sobre o Peixe, após vencerem pelo placar de 2 a 1. A partida do returno terá início a partir das 16h deste domingo, no horário de Brasília, com transmissão da Globo e do Premiere.

➡️ Clique para assistir no Premiere

O Santos espera fazer diferente no segundo turno e vencer o América-MG em casa; Confira as informações do jogo do Peixe (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Santos vem para o jogo de hoje precisando da vitória a todo custo se quiser seguir na caça ao líder do campeonato, Novorizontino. Apenas um ponto separam as duas equipes paulistas e uma vitória do Peixe pode levar a recuperação do primeiro posto da Série B. Na última rodada, o Santos venceu seu jogo fora de casa contra o Brusque por 1 a 0.

Já o Coelho também se interessa, e muito, pelos três pontos no jogo de hoje. A equipe mineira ocupa atualmente a sétima colocação da competição, mas está apenas a quatro pontos dos clubes que estão na posição de subirem para a Série A. Em sua última partida, o América-MG fez um ótimo resultado ao bater o Guarani pelo placar de 3 a 0.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Santos x América-MG (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Santos x América-MG

Brasileirão Série B - 26ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro, às 16h

📍 Local: Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere

⚽Escalações confirmadas de Santos e América-MG

Santos

Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Laquintana), Guilherme e Wendel Silva - Técnico: Fábio Carille.

Desfalques: João Paulo, Aderlan, Kevyson e Pedrinho (Lesionados).

América-MG

Elias; Daniel Borges, Éder, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho e Felipe Amaral; Adyson, Gustavinho e Matheus Davó - Técnico: Lisca.

Desfalques: Benítez, Gustavinho, Felipe Azevedo, Pedro Barcelos e Wallisson