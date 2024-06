Italo foi campeão da última etapa, em Teahupo'o, Taiti (Foto: Matt Dunbar/World Surf League)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 08:00 • Punta Roca (SV)

El Salvador, país da América Central, recebe a sétima etapa do Circuito Mundial da WSL a partir desta quinta-feira (6). A primeira chamada está marcada para as 10h (Horário de Brasília), com transmissão do Sportv, site e aplicativo da competição.

O Brasil terá Italo Ferreira, Gabriel Medina, Yago Dora, Tatiana Weston-Webb e João Chianca — convidado pela WSL para competir em Punta Roca.

Os atuais campeões da prova são Filipe Toledo e a norte-americana Caroline Marks. Enquanto o brasileiro optou por descansar na temporada e não participar do circuito (No entanto, segue nos preparativos para Paris 2024), a surfista ocupa a quinta posição no ranking.

Filipe Toledo é o atual campeão da prova (Foto: WSL)

Confira os horários e onde assistir, abaixo:

🌊 WSL

ETAPA DE EL SALVADOR 2024

📆 Data: 6 de junho, quinta-feira

⏰ Horário: 10h (de Brasília)

📍 Local: Punta Roca, El Salvador

📺 Onde assistir: Sportv, App e site da WSL