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Rayssa Leal fica com o vice da SLS Tóquio; Chloe Covell é campeã

Brasileira somou 31,1 pontos na última etapa regular da liga mundial de skate street

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 08:38
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Rayssa Leal encaixa manobra no SLS Rio Takeover, no Maracanãzinho
Rayssa Leal encaixa manobra no SLS Rio Takeover, no Maracanãzinho (Foto: Joanna Colaço/ Lance!)

Rayssa Leal terminou na segunda colocação a etapa de Tóquio da Street League Skateboarding (SLS), realizada neste sábado (14) na Ariake Arena, Japão. A australiana Chloe Covell venceu a final feminina com 32,8 pontos, enquanto a sul-coreana Jiyul Shin ficou em terceiro.

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A competição em Tóquio marcou a última etapa do circuito regular da SLS antes do Super Crown, evento que definirá os campeões da temporada em dezembro. Rayssa Leal buscava o bicampeonato na capital japonesa, onde havia conquistado o título em 2024 após uma virada na última manobra, superando a japonesa Liz Akama por apenas seis décimos.

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Na final deste sábado, Rayssa somou 31,1 pontos, ficando atrás de Chloe Covell, que voltou a vencer em Tóquio após já ter sido campeã em 2023. Jiyul Shin completou o pódio com 30,9 pontos. O resultado representa mais um pódio para Rayssa na temporada 2026 da SLS, que também inclui a vitória na etapa do Rio de Janeiro, em agosto.

Com o vice-campeonato em Tóquio, Rayssa encerra sua participação nas etapas regulares do circuito e agora concentra suas atenções no Super Crown, marcado para os dias 12 e 13 de dezembro no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Além de buscar o quinto título consecutivo, a skatista maranhense será capitã da equipe brasileira na Nations Cup, competição inédita por equipes, que integra a programação do evento.

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A australiana Chloe Covell segura o troféu de campeã da SLS Tóquio
A australiana Chloe Covell segura o troféu de campeã da SLS Tóquio (Foto: Reprodução)

De olho em LA 2028

Antes de voltar ao Brasil para disputar o Super Crown, Rayssa Leal ainda tem mais um compromisso no Japão. Entre os dias 16 a 23 de novembro, a atleta disputa a Copa do Mundo de Skate Street, em Utsunomiya, evento que vale pontos para a corrida olímpica da modalidade. Além de Rayssa, o Brasil também será representado por nomes como Kelvin Hoefler, Giovanni Vianna, Pâmela Rosa e Gabi Mazetto.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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