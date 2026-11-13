Após UFC 336, Carlos Prates promete 'aposentar' russo

Carlos Prates já tem um próximo alvo definido caso conquiste o cinturão interino dos meio-médios do UFC. Durante a coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (13), no Madison Square Garden, em Nova York, o brasileiro provocou Islam Makhachev, atual campeão linear da categoria, e afirmou que pretende encerrar a trajetória do russo na organização.

O lutador brasileiro está escalado para enfrentar Michael Morales na disputa pelo título interino da divisão até 77 kg. O confronto está marcado para o UFC 336, evento programado para 30 de janeiro de 2027, em Toronto, no Canadá. Apesar da importância do compromisso, Prates acabou dedicando boa parte de suas declarações ao possível confronto com Makhachev.

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Ao comentar a ausência do russo em um eventual duelo contra ele, o brasileiro descartou a possibilidade de que o campeão esteja evitando o confronto. Na avaliação de Prates, Makhachev estaria apenas adiando um novo compromisso para aproveitar o período de festas.

— Não acho que ele (Makhachev) fugiu (de mim). Eu acho que ele está com um pouco de preguiça de fazer um camping. Vai aproveitar os feriados depois de bater no Ian Garry e deve ter dito: "Eu preciso dar para trás, aproveitar os feriados e lutar depois".

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Prates, no entanto, deixou claro que pretende cobrar essa luta caso consiga superar Morales. Em tom provocativo, o peso-meio-médio afirmou que não pretende deixar o russo fora de seu caminho e projetou um desfecho definitivo para o possível encontro entre os dois.

— Não se esconda. Depois de nocautear o Morales, eu vou voltar e aposentar o Makhachev.

Islam Makhachev comemora vitória em disputa de cinturão no UFC 330 (Foto: Caleb Bowlin/Getty Images/AFP)

Dana White faz convite inusitado a Carlos Prates

Além das provocações envolvendo Islam Makhachev, a coletiva também teve um momento descontraído protagonizado por Dana White, presidente do UFC. O dirigente surpreendeu ao revelar que gostaria de compartilhar um charuto com o brasileiro.

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— Eu fumaria um charuto com ele (Carlos Prates).

Conhecido por seu estilo descontraído, Prates entrou na brincadeira e demonstrou interesse na proposta do dirigente. O brasileiro ainda acrescentou outra sugestão para acompanhar o encontro.

— Um charuto seria legal. Whisky também.

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Com a declaração, Prates voltou a demonstrar confiança antes do compromisso contra Michael Morales. Primeiro, porém, o brasileiro terá de superar o equatoriano e conquistar o cinturão interino para manter vivo o objetivo de enfrentar Islam Makhachev.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.