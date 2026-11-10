A Street League Skateboarding (SLS) anunciou a formação completa da equipe do Brasil que disputará a Nations Cup. O torneio é novidade do Super Crown, que acontece no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), nos dias 12 e 13 de dezembro. Rayssa Leal será a líder do elenco verde-amarelo, que também contará com Giovanni Vianna, Filipe Mota e Wallace Gabriel.

Na Nations Cup, os skatistas competirão em um formato exclusivo de equipes pela primeira vez na história, representando seus respectivos países e regiões na disputa pelo título. Na última semana, os outros três times tiveram suas formações anunciadas: Japão, composto por Giwnoo Onodera (capitão), Kairi Netsuke, Liz Akama e Toa Sasaki; Estados Unidos, com Nyjah Houston (capitão), Paige Heyn, Julian Agliardi e Braden Hoban; e Mundo, que reúne a australiana Chloe Covell (capitã), o canadense Cordano Russell, o português Gustavo Ribeiro e o francês Vincent Milou.

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Os nomes da equipe do Brasil

Uma das principais estrelas do skate mundial, Rayssa Leal será a capitã da equipe brasileira na primeira edição da Nations Cup. Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024, a maranhense chega à competição com um currículo de destaque, que inclui quatro títulos consecutivos do Super Crown. Ela terá a responsabilidade de liderar o quarteto brasileiro em busca do título inédito.

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Ao lado de Rayssa estará Giovanni Vianna, um dos principais representantes do skate street masculino do país. Campeão do SLS Super Crown em 2023 e integrante da delegação brasileira em Paris 2024, o paulista acumula resultados de destaque no circuito da SLS. Filipe Mota e Wallace Gabriel completam a formação brasileira. Integrantes de uma nova geração de talentos do skate nacional, os dois atletas ampliam as opções do Brasil na disputa por equipes.

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