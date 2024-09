Jovem de 21 anos considera deixar a NBA e se afastar do basquete

AJ Griffin foi drftado pelos Hawks (Foto: Kevin C. Cox / AFP)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 13/09/2024 - 15:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Jogador do Houston Rockets, AJ Griffin pode encerrar a carreira na NBA e no basquete antes do que se esperava. De acordo com Shams Charania e Kelly Iko, do “The Athletic”, o jogador de apenas 21 anos está “pensando seriamente em se afastar do basquete”.

O ala chegou à franquia texanas após uma troca com o Atlanta Hawks, na última offseason. Apesar disso, Charania aponta que ambas as partes estão se preparando para o atleta se aposentar.

Griffin, que é filho de Adrian Griffin, técnico do Milwaukee Bucks, chegou na NBA com boas expectavas, afinal foi a 16ª escolha geral do draft de 2022. Na temporada de estreia, teve números sólidos com média de 8,9 pontos e 2,1 rebotes, enquanto arremessava 46,5% do campo e 39,0% do fundo em 72 jogos, sendo 12 como titular.

Apesar disso, a última temporada do jogado foi para esquecer. Foram apenas 20 jogos com 2,4 pontos e 0,9 rebotes em média. Uma das explicações para queda no rendimento foi a alta concorrência que o ala tinha na equipe.

Cabe ressaltar que o jovem ainda possuí mais dois anos de contrato com o Rockets. Ainda não se sabe qual será o rumo a ser tomado, mas certamente as partes vão ter conversas para definir isso.

Caso Griffin decida pela aposentadoria, existe a possibilidade de a franquia manter os seus direitos, caso o atleta decida por um retorno mais tarde.

A temporada 2024-25 da NBA começa no dia 22 de outubro. O Rockets estreia no dia 23, diante do Charlotte Hornets, em Houston, no Texas.