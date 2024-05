José Aldo descarta aposentadoria após vitória no UFC Rio: ‘Quero ser campeão’

José Aldo nega que luta no Rio tenha sido despedida (Foto: ALEX GOODLETT / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 14:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Depois de dois anos afastado do MMA, José Aldo retornou ao UFC com vitória contra o americano Jonathan Martinez, em evento realizado no Rio de Janeiro na noite deste sábado (4). O "Rei do Rio" negou os rumores de que essa seria a luta de despedida nas artes marciais mistas.

- Estou muito feliz. Estava muito confiante, muito bem treinado. Jamais imaginava que ia voltar aqui, diante desse público maravilhoso e na cidade que amo. Agora é sentar com o Dana (White) e ver qual o próximo passo que tenho que dar. Eu falei que não seria minha última luta, quero chegar mais longe ainda. Quero ganhar outras lutas e quem sabe ser campeão - disse após a vitória.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Antigo campeão da divisão peso-pena, Aldo agora compete entre os pesos-galo. O brasileiro chegou ao confronto com Martinez, que vinha em ótima fase, como azarão. Apesar do tempo afastado do MMA - o Rei do Rio participou de lutas de boxe no período -, o experiente lutador mostrou ótima forma e venceu em decisão unânime dos juízes.