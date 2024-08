Bia Haddad arrasa e atinge a 3ª rodada do US Open pela primeira vez

Bia Haddad comemorando o ponto (Foto: Mike Stobe/ AFP)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 29/08/2024 - 18:03 • Nova York (EUA)

Com uma grande atuação, Bia Haddad Maia, 21ª do mundo, deu uma aula na espanhola Sara Sorribes Tormo, 115ª colocada, e se garantiu na 3ª rodada do US Open pela primeira vez na carreira, no último Grand Slam do ano.

A paulistana derrotou a oponente por 2 sets a 0 com contundentes 6/2 6/1 após 1h13min na quadra 17 do complexo de Flushing Meadows, no Billie Jean King National Tennis Center.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Este foi o sétimo duelo entre elas e a quinta vitória da brasileira, segunda somente nesta temporada, onde a derrotou na United Cup. Bia passa pela primeira vez da segunda rodada no torneio onde havia batido na trave nos dois últimos anos e agora tem no mínimo terceira rodada em todos os Majors do circuito mundial.

Ela vai enfrentar a russa Anna Kalinakaya, 15ª favorita, que passou pela húngara Anna Bondar por 6/2 6/4. O duelo será inédito no circuito mundial.

Bia Haddad no US Open (Foto: Mike Stobe / AFP)

A brasileira tomou as rédeas do jogo cedo, abriu uma quebra, depois ampliou fechando por 6/2. No segundo quebrou no primeiro game, com uma linda curta confirmou a vantagem. Devolvendo firme, quebrou novamente, abriu 4 a 0 e ainda teve chances de quebrar novamente para dar um pneu, a rival se safou, mas a brasileira fechou com categoria.

Foram 25 winners da brasileira contra apenas três da espanhola.