Promessa invicta do UFC é hospitalizada após suspeita de overdose

Uma das promessas em ascensão no UFC, Tommy McMillen passou por um susto no último domingo (8). O lutador norte-americano, de 28 anos, foi levado às pressas para um hospital em Scottsdale, no Arizona (EUA), depois de ser encontrado desacordado no banheiro de uma boate. O episódio veio a público nesta quinta-feira (12), em reportagem do site "TMZ Sports".

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De acordo com informações atribuídas a um porta-voz do Departamento de Polícia de Scottsdale, McMillen estava inconsciente dentro da casa noturna Cake, localizada na região de Old Town. Os policiais que atenderam à ocorrência encontraram uma substância branca em pó nas proximidades do atleta e decidiram administrar Narcan, medicamento utilizado para reverter os efeitos de uma possível intoxicação por opioides.

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Mesmo após receber os primeiros cuidados no estabelecimento, o peso-pena do UFC precisou ser encaminhado para atendimento hospitalar. Segundo o relato policial divulgado, ele chegou à unidade de saúde em condição estável e não apresentava complicações que indicassem risco imediato à vida.

A causa do episódio, entretanto, ainda não foi esclarecida. Embora a administração de Narcan tenha levantado a suspeita de uma possível overdose, não houve confirmação de que o lutador tenha sofrido uma intoxicação por drogas, tampouco de qual seria a substância envolvida.

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Lutador já voltou aos treinamentos

Apesar da preocupação provocada pela ocorrência, as notícias mais recentes sobre o estado de saúde de McMillen são positivas. O treinador do americano, Tim Welch, informou que o atleta estava bem e já havia participado de uma sessão de treinamento na quarta-feira (11), apenas três dias depois de ser encontrado desacordado.

A atualização foi divulgada pelo jornalista Ariel Helwani e posteriormente repercutida pela imprensa especializada em MMA. Até o momento das primeiras reportagens, o próprio lutador ainda não havia apresentado publicamente uma explicação detalhada sobre o ocorrido.

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Quem é Tommy McMillen, promessa invicta do UFC?

Aos 28 anos, McMillen vive o início de sua trajetória na principal organização de MMA do mundo. O americano possui um cartel profissional de 12 vitórias e nenhuma derrota, além de ter conquistado três resultados positivos desde que estreou no UFC, no início de 2026.

O lutador garantiu contrato com a organização após participar do Dana White's Contender Series, programa que oferece oportunidades a atletas que buscam uma vaga no plantel do Ultimate. Desde então, conseguiu manter a invencibilidade e chamou atenção pelas primeiras apresentações no octógono.

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Seu compromisso mais recente aconteceu em setembro, no Noche UFC, quando enfrentou Marwan Rahiki. Depois de três rounds de combate, McMillen levou a melhor por decisão unânime dos juízes e ampliou sua sequência positiva na carreira.