Promessa invicta do UFC é hospitalizada após suspeita de overdose
Tommy McMillen foi encontrado desacordado em boate nos Estados Unidos
Uma das promessas em ascensão no UFC, Tommy McMillen passou por um susto no último domingo (8). O lutador norte-americano, de 28 anos, foi levado às pressas para um hospital em Scottsdale, no Arizona (EUA), depois de ser encontrado desacordado no banheiro de uma boate. O episódio veio a público nesta quinta-feira (12), em reportagem do site "TMZ Sports".
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De acordo com informações atribuídas a um porta-voz do Departamento de Polícia de Scottsdale, McMillen estava inconsciente dentro da casa noturna Cake, localizada na região de Old Town. Os policiais que atenderam à ocorrência encontraram uma substância branca em pó nas proximidades do atleta e decidiram administrar Narcan, medicamento utilizado para reverter os efeitos de uma possível intoxicação por opioides.
Mesmo após receber os primeiros cuidados no estabelecimento, o peso-pena do UFC precisou ser encaminhado para atendimento hospitalar. Segundo o relato policial divulgado, ele chegou à unidade de saúde em condição estável e não apresentava complicações que indicassem risco imediato à vida.
A causa do episódio, entretanto, ainda não foi esclarecida. Embora a administração de Narcan tenha levantado a suspeita de uma possível overdose, não houve confirmação de que o lutador tenha sofrido uma intoxicação por drogas, tampouco de qual seria a substância envolvida.
Lutador já voltou aos treinamentos
Apesar da preocupação provocada pela ocorrência, as notícias mais recentes sobre o estado de saúde de McMillen são positivas. O treinador do americano, Tim Welch, informou que o atleta estava bem e já havia participado de uma sessão de treinamento na quarta-feira (11), apenas três dias depois de ser encontrado desacordado.
A atualização foi divulgada pelo jornalista Ariel Helwani e posteriormente repercutida pela imprensa especializada em MMA. Até o momento das primeiras reportagens, o próprio lutador ainda não havia apresentado publicamente uma explicação detalhada sobre o ocorrido.
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Quem é Tommy McMillen, promessa invicta do UFC?
Aos 28 anos, McMillen vive o início de sua trajetória na principal organização de MMA do mundo. O americano possui um cartel profissional de 12 vitórias e nenhuma derrota, além de ter conquistado três resultados positivos desde que estreou no UFC, no início de 2026.
O lutador garantiu contrato com a organização após participar do Dana White's Contender Series, programa que oferece oportunidades a atletas que buscam uma vaga no plantel do Ultimate. Desde então, conseguiu manter a invencibilidade e chamou atenção pelas primeiras apresentações no octógono.
Seu compromisso mais recente aconteceu em setembro, no Noche UFC, quando enfrentou Marwan Rahiki. Depois de três rounds de combate, McMillen levou a melhor por decisão unânime dos juízes e ampliou sua sequência positiva na carreira.
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