Feito de Alex Poatan pode ser superado por Hokit no UFC 334

O caminho até o topo costuma exigir tempo e dedicação, com vitórias e boas atuações desde a estreia. Enquanto para alguns esse trajeto demora alguns anos, outros precisam de apenas três ou quatro lutas para conquistar o tão sonhado cinturão. Esse é o caso de Alex Poatan, que se tornou campeão em apenas 371 dias desde o primeiro combate – feito que pode ser repetido com exatidão por Josh Hokit.

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A invencibilidade de Hokit se manteve intacta mesmo após sua chegada ao UFC, que aconteceu no dia 8 de novembro de 2025. Depois de superar Max Gimenis, o norte-americano voltou a apresentar bons desempenhos contra Denzel Freeman, Curtis Blaydes e Derrick Lewis. Agora, 371 dias depois, terá a oportunidade de disputar o título dos pesados (até 120,2 kg).

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É claro que o desafio não será nada fácil. Do outro lado do octógono, Ciryl Gane chega embalado por um triunfo dominante sobre Poatan no UFC Casa Branca. O nocaute técnico, no segundo round, marcou a 14ª vitória do francês por via rápida. A título de comparação, sua última derrota aconteceu diante de Jon Jones – eleito por muitos o melhor de todos os tempos – em 2023.

Apesar da derrota para Gane, o brasileiro construiu uma das ascensões mais impressionantes da história da organização. Ex-campeão do Glory, Alex chegou ao Ultimate em alta e logo encontrou seu caminho até o topo. A estreia aconteceu no dia 6 de novembro de 2021, quando venceu Andreas Michailidis. Quatro lutas depois, conquistou seu primeiro cinturão.

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Embora tenha precisado de menos combates que Hokit, Poatan também levou exatos 371 dias entre a estreia e a conquista do primeiro cinturão. O número impressionante, porém, não coloca nenhum dos dois no top-5 das conquistas mais rápidas da organização comandada por Dana White. Veja a lista abaixo: