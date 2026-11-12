Feito de Alex Poatan pode ser superado por Hokit no UFC 334
Lutador americano disputa cinturão dos pesados contra Ciryl Gane neste sábado (14)
O caminho até o topo costuma exigir tempo e dedicação, com vitórias e boas atuações desde a estreia. Enquanto para alguns esse trajeto demora alguns anos, outros precisam de apenas três ou quatro lutas para conquistar o tão sonhado cinturão. Esse é o caso de Alex Poatan, que se tornou campeão em apenas 371 dias desde o primeiro combate – feito que pode ser repetido com exatidão por Josh Hokit.
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A invencibilidade de Hokit se manteve intacta mesmo após sua chegada ao UFC, que aconteceu no dia 8 de novembro de 2025. Depois de superar Max Gimenis, o norte-americano voltou a apresentar bons desempenhos contra Denzel Freeman, Curtis Blaydes e Derrick Lewis. Agora, 371 dias depois, terá a oportunidade de disputar o título dos pesados (até 120,2 kg).
É claro que o desafio não será nada fácil. Do outro lado do octógono, Ciryl Gane chega embalado por um triunfo dominante sobre Poatan no UFC Casa Branca. O nocaute técnico, no segundo round, marcou a 14ª vitória do francês por via rápida. A título de comparação, sua última derrota aconteceu diante de Jon Jones – eleito por muitos o melhor de todos os tempos – em 2023.
Apesar da derrota para Gane, o brasileiro construiu uma das ascensões mais impressionantes da história da organização. Ex-campeão do Glory, Alex chegou ao Ultimate em alta e logo encontrou seu caminho até o topo. A estreia aconteceu no dia 6 de novembro de 2021, quando venceu Andreas Michailidis. Quatro lutas depois, conquistou seu primeiro cinturão.
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Embora tenha precisado de menos combates que Hokit, Poatan também levou exatos 371 dias entre a estreia e a conquista do primeiro cinturão. O número impressionante, porém, não coloca nenhum dos dois no top-5 das conquistas mais rápidas da organização comandada por Dana White. Veja a lista abaixo:
|Lutador
|Tempo desde a estreia
|Lutas até o título
|Categoria
Anderson Silva
108 dias
2 lutas
Peso-médio
Quinton "Rampage" Jackson
113 dias
2 lutas
Peso meio-pesado
Joanna Jedrzejczyk
231 dias
3 lutas
Peso-palha
Holly Holm
261 dias
3 lutas
Peso-galo
Brock Lesnar
287 dias
3 lutas
Peso-pesado
Kayla Harrison
420 dias
3 lutas
Peso-galo
Jiří Procházka
700 dias
3 lutas
Peso meio-pesado
Alex "Poatan" Pereira
371 dias
4 lutas
Peso-médio
Josh Hokit
371 dias
5 lutas
Peso-pesado
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