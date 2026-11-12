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Feito de Alex Poatan pode ser superado por Hokit no UFC 334

Lutador americano disputa cinturão dos pesados contra Ciryl Gane neste sábado (14)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 10:35
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Poatan pronto para revanche no UFC 320 (Foto: Reprodução Instagram UFC)
Poatan pronto para revanche no UFC 320 (Foto: Reprodução Instagram UFC)

O caminho até o topo costuma exigir tempo e dedicação, com vitórias e boas atuações desde a estreia. Enquanto para alguns esse trajeto demora alguns anos, outros precisam de apenas três ou quatro lutas para conquistar o tão sonhado cinturão. Esse é o caso de Alex Poatan, que se tornou campeão em apenas 371 dias desde o primeiro combate – feito que pode ser repetido com exatidão por Josh Hokit.

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A invencibilidade de Hokit se manteve intacta mesmo após sua chegada ao UFC, que aconteceu no dia 8 de novembro de 2025. Depois de superar Max Gimenis, o norte-americano voltou a apresentar bons desempenhos contra Denzel Freeman, Curtis Blaydes e Derrick Lewis. Agora, 371 dias depois, terá a oportunidade de disputar o título dos pesados (até 120,2 kg).

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É claro que o desafio não será nada fácil. Do outro lado do octógono, Ciryl Gane chega embalado por um triunfo dominante sobre Poatan no UFC Casa Branca. O nocaute técnico, no segundo round, marcou a 14ª vitória do francês por via rápida. A título de comparação, sua última derrota aconteceu diante de Jon Jones – eleito por muitos o melhor de todos os tempos – em 2023.

Apesar da derrota para Gane, o brasileiro construiu uma das ascensões mais impressionantes da história da organização. Ex-campeão do Glory, Alex chegou ao Ultimate em alta e logo encontrou seu caminho até o topo. A estreia aconteceu no dia 6 de novembro de 2021, quando venceu Andreas Michailidis. Quatro lutas depois, conquistou seu primeiro cinturão.

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Embora tenha precisado de menos combates que Hokit, Poatan também levou exatos 371 dias entre a estreia e a conquista do primeiro cinturão. O número impressionante, porém, não coloca nenhum dos dois no top-5 das conquistas mais rápidas da organização comandada por Dana White. Veja a lista abaixo:

LutadorTempo desde a estreiaLutas até o títuloCategoria

Anderson Silva

108 dias

2 lutas

Peso-médio

Quinton "Rampage" Jackson

113 dias

2 lutas

Peso meio-pesado

Joanna Jedrzejczyk

231 dias

3 lutas

Peso-palha

Holly Holm

261 dias

3 lutas

Peso-galo

Brock Lesnar

287 dias

3 lutas

Peso-pesado

Kayla Harrison

420 dias

3 lutas

Peso-galo

Jiří Procházka

700 dias

3 lutas

Peso meio-pesado

Alex "Poatan" Pereira

371 dias

4 lutas

Peso-médio

Josh Hokit

371 dias

5 lutas

Peso-pesado

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