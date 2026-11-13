A rivalidade entre Amanda Nunes e Kayla Harrison não começou com a confirmação de uma luta ou com uma disputa pelo cinturão do UFC. Antes mesmo de dividirem o protagonismo na categoria peso-galo, as duas tiveram uma relação marcada por encontros nos treinamentos, declarações públicas e uma parceria que nunca chegou a se consolidar. Agora, com a brasileira de volta ao esporte e a norte-americana no posto de campeã, os antigos episódios ganharam um novo significado.

➡️ Cinturão ou aposentadoria? Kayla Harrison fala sobre futuro no UFC

Em entrevista ao UFC, Amanda contou que as duas chegaram a treinar juntas algumas vezes na American Top Team (ATT), mas nunca estabeleceram uma rotina de preparação em conjunto. Os encontros aconteciam de maneira ocasional, já que os planos para treinar juntas frequentemente não davam certo.

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— Se a gente treinou cinco vezes juntas, foi muito. A gente não tinha uma parceria de treino. Primeiro que a gente nunca conseguia. Toda vez que a gente marcava um treino, acontecia alguma coisa — relembrou a brasileira.

A situação começou a mudar quando Kayla passou a mencionar seu nome com mais frequência nas entrevistas. Segundo Amanda, a judoca costumava demonstrar respeito por sua trajetória e não escondia o interesse em enfrentá-la futuramente. Com o passar do tempo, porém, a frequência das declarações fez a Leoa repensar a proximidade entre as duas. E, como toda campeã, ela não foge de um desafio.

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— Quando ela começou a dar mais entrevistas e falando mais ainda sobre mim, foi aí que falei: "tá bom assim, beleza, já que a gente não consegue treinar, é melhor não treinar mesmo". Não corro de um desafio, adoro desafio, gosto de ser desafiada, gosto de ouvir meu nome mesmo. Todas que quiserem falar no meu nome, podem falar — contou Amanda.

A ex-bicampeã explicou que passou a enxergar a possibilidade de um confronto no UFC como algo positivo, em vez de insistir em uma parceria nos treinamentos. Na época, até uma conversa com Conan Silveira, seu treinador na ATT, surgiu sobre a possibilidade de enfrentar Kayla no futuro. Anos depois, esse combate finalmente acontecerá.

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— Se ela for para o UFC, a gente pode ter uma oportunidade, seria uma luta que eu me interessaria também. Kayla tem toda uma bagagem, campeã olímpica, e toda essa história da ATT também ia vender muito — afirmou.

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Cinturão de Amanda e ascensão de Kayla

A relação entre as duas ganhou outro capítulo quando Amanda decidiu encerrar a carreira, em junho de 2023. Depois de defender o cinturão peso-galo contra Irene Aldana, a brasileira anunciou a aposentadoria e deixou o título vago. Naquele momento, Kayla ainda não fazia parte do UFC, mas já carregava uma trajetória expressiva no MMA e era apontada como um dos grandes nomes que poderiam chegar à organização.

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Com a saída da Leoa, a divisão precisou encontrar uma nova campeã. Raquel Pennington conquistou o título ao vencer Mayra Bueno Silva, mas posteriormente perdeu o posto para Julianna Peña. Em junho de 2025, Kayla finalmente teve a oportunidade de disputar o cinturão e não desperdiçou a chance: finalizou a compatriota no segundo round e se tornou campeã peso-galo.

Amanda, por sua vez, afirmou que não sentiu incômodo ao ver a norte-americana conquistar o título. Como havia decidido deixar o esporte por conta própria, entendia que outra atleta precisava ocupar o posto que estava vago. Além disso, tinha consciência de que poderia disputar o cinturão novamente caso resolvesse retornar.

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— Quando Kayla se tornou campeã, foi tranquilo porque deixei o cinturão, me aposentei. Tinha que ter uma nova campeã. Não doeu, na verdade, porque abri mão — explicou.

Volta ganhou motivação com o título da rival

A aposentadoria, entretanto, não trouxe a satisfação que Amanda imaginava. A brasileira explicou que sentiu falta da rotina de treinamentos e da busca por objetivos dentro do esporte, algo que fazia parte de sua vida havia muitos anos. Sem uma nova meta para perseguir, percebeu que precisava encontrar novamente uma motivação.

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A decisão de retornar ao MMA fez a antiga campeã recuperar a motivação que sentia falta. E a conquista de Kayla também teve influência nesse processo, já que Amanda passou a enxergar na judoca uma adversária à altura do desafio que procurava.

— Quando decidi voltar, aquela chama, aquela luz aqui dentro acendeu novamente, aquela coisa de selva mesmo, do meu contato com a leoa verdadeira, meu verdadeiro eu voltou. Era isso que estava faltando para a minha vida", revelou. E Kayla ganhou o cinturão também, e já me deu aquele gás! Agora sim, uma atleta que tem uma certa bagagem — completou.

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Encarada entre Amanda Nunes e Kayla Harrison (Foto: Reprodução)

Amanda aponta pontos fracos

Além da história que envolve as duas fora do octógono, Amanda também avaliou as características técnicas da atual campeã peso-galo. A força física e a capacidade da americana de utilizar o próprio corpo para conseguir quedas e buscar finalizações serão verdadeiros desafios. Por outro lado, o striking segue como um aspecto menos desenvolvido no jogo da adversária.

A Leoa deixou claro que há uma distinção entre o judô de Kayla e o wrestling, ressaltando que considera a atual campeã perigosa, mesmo com os pontos que identifica como vulnerabilidades. A brasileira, portanto, reconhece as qualidades da adversária, mas não deixou de apontar onde acredita que pode encontrar oportunidades.

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FICHA TÉCNICA

UFC 334

📆 Data: 14 de novembro de 2026

⏰ Horário: A partir das 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: Madison Square Garden, em Nova York (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 23h

Cinturão peso-pesado (até 120,2 kg): Ciryl Gane x Josh Hokit

Cinturão peso-galo (até 61,2 kg): Kayla Harrison x Amanda Nunes

Peso-médio (até 83,9 kg): Caio Borralho x Yousri Belgaroui

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Uros Medic x Kevin Holland

Peso-mosca (até 56,7 kg): Bilal Hasan x Luis Gurule

Card Preliminar - 19h

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Stephen Thompson x Charles Radtke

Peso-leve (até 70,3 kg): Drew Dober x Chris Duncan

Peso-leve (até 70,3 kg): Jim Miller x Terrance McKinney

Peso-médio (até 83,9 kg): Donte Johnson x Cesar Almeida

Peso-leve (até 70,3 kg): Jared Gordon x Melquizael Costa

Peso-galo (até 61,2 kg): Macy Chiasson x Bia Mesquita

Peso-galo (até 61,2 kg): Alateng Heili x Juan Diaz

Peso-leve (até 70,3 kg): Evan Elder x Samuel Sanches