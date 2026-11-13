Brasileiro encara parceiro de Alex Poatan no UFC 334
Caio Borralho e Yousri Belgaroui se enfrentam no card principal neste sábado (14)
A amizade com Alex Poatan não será um problema para Caio Borralho no UFC 334. Escalado para enfrentar Yousri Belgaroui, companheiro de treinos do ex-campeão, o maranhense precisou alinhar alguns detalhes com o compatriota antes do confronto. A combinação foi simples: respeito durante a semana de luta e nada de rivalidade fora do octógono depois que o combate terminar.
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A conversa aconteceu por mensagem, logo após a confirmação do duelo em Nova York, nos Estados Unidos. Em entrevista ao canal Laerte Viana na Área, o peso-médio revelou que fez questão de procurar Poatan para evitar qualquer desconforto por conta do confronto. A resposta veio acompanhada de uma brincadeira envolvendo uma das expressões mais conhecidas do paulista.
— O lance com o Poatan está bem tranquilo. Quando fechou a luta, mandei uma mensagem pra ele: "Máximo respeito, vamos estar em corners diferentes, mas depois da luta tudo volta ao normal". Não tem chama antes da luta, não chama, nada de chama. Depois da luta, voltamos ao chama — contou Caio Borralho.
Caio Borralho enfrenta parceiro de Poatan em busca de nova vitória
A relação entre os dois brasileiros contrasta com a importância do compromisso deste sábado (14). Atual quinto colocado no ranking dos pesos-médios, Borralho tenta conquistar seu segundo resultado positivo consecutivo após superar Reinier de Ridder, em março. Uma nova vitória pode fortalecer sua posição na disputa por uma oportunidade de lutar pelo cinturão.
Do outro lado, Belgaroui chega embalado por três vitórias em três apresentações no UFC, todas por nocaute. O holandês-tunisiano também carrega experiência no kickboxing, modalidade na qual disputou o cinturão do Glory em três oportunidades. Parceiro de treinos de Poatan, o peso-médio terá pela frente o primeiro adversário ranqueado entre os principais nomes da divisão no Ultimate.
O confronto integra o card principal do UFC 334, que acontece no Madison Square Garden, em Nova York. A programação também terá o retorno de Amanda Nunes, em disputa pelo cinturão peso-galo contra Kayla Harrison, e a luta pelo título dos pesados entre Ciryl Gane e Josh Hokit.
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FICHA TÉCNICA
UFC 334
📆 Data: 14 de novembro de 2026
⏰ Horário: A partir das 19h (horário de Brasília)
🌍 Local: Madison Square Garden, em Nova York (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 23h
Cinturão peso-pesado (até 120,2 kg): Ciryl Gane x Josh Hokit
Cinturão peso-galo (até 61,2 kg): Kayla Harrison x Amanda Nunes
Peso-médio (até 83,9 kg): Caio Borralho x Yousri Belgaroui
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Uros Medic x Kevin Holland
Peso-mosca (até 56,7 kg): Bilal Hasan x Luis Gurule
Card Preliminar - 19h
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Stephen Thompson x Charles Radtke
Peso-leve (até 70,3 kg): Drew Dober x Chris Duncan
Peso-leve (até 70,3 kg): Jim Miller x Terrance McKinney
Peso-médio (até 83,9 kg): Donte Johnson x Cesar Almeida
Peso-leve (até 70,3 kg): Jared Gordon x Melquizael Costa
Peso-galo (até 61,2 kg): Macy Chiasson x Bia Mesquita
Peso-galo (até 61,2 kg): Alateng Heili x Juan Diaz
Peso-leve (até 70,3 kg): Evan Elder x Samuel Sanches
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