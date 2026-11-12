Cinturão ou aposentadoria? Kayla Harrison fala sobre futuro no UFC

O foco de Kayla Harrison está totalmente voltado para a disputa de cinturão contra Amanda Nunes neste sábado (14). O que vem depois do UFC 334, porém, ainda é uma incógnita para a campeã peso-galo (até 61 kg). A judoca não confirmou que pretende se aposentar, mas também não descartou a possibilidade de encerrar a carreira após o confronto.

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O assunto foi abordado durante o media day do UFC 334, na última quarta-feira (11). Ao responder aos jornalistas, Kayla evitou antecipar qualquer decisão e deixou claro que prefere pensar no futuro somente depois de subir ao octógono. A expectativa, portanto, é que a norte-americana dê mais detalhes sobre seus planos após o resultado da luta.

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— Vamos pensar nisso quando for a hora. Vamos ver. Mas estou muito grata por estar de volta, fazendo o que amo de novo, contra a maior de todos os tempos. Mal posso esperar — declarou Kayla Harrison.

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Kayla Harrison passou por cirurgia antes de enfrentar Amanda Nunes

A preparação para o duelo contra Amanda Nunes também foi marcada por dificuldades. Inicialmente previsto para janeiro, o confronto precisou ser adiado depois que Kayla sofreu uma lesão no pescoço e passou por uma cirurgia. A recuperação afastou a campeã dos treinos por um período, adiando um dos combates mais aguardados do MMA feminino.

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Agora, com o retorno ao octógono marcado para este sábado, Harrison terá pela frente justamente a adversária que considera uma das maiores da história do esporte. Além de colocar o cinturão em jogo, o duelo pode colocar em jogo o título de "GOAT" (melhor de todos os tempos, em inglês).