Brasil e Argentina disputarão a final do beach handball feminino nos Jogos Sul-Americanos de Praia, realizados em Santa Marta, na Colômbia. A Seleção Brasileira venceu a Venezuela na fase semifinal por 2 sets a 0 (parciais de 19/12 e 17/10) e se classificou com tranquilidade. Já a Albiceleste passou no sufoco contra o Uruguai: empate em 1 a 1 (parciais de 14/15 e 17/14) e vitória no shoot-out por 8 a 5. Você acompanha a fase semifinal ao vivo no LANCE!.