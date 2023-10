Petkovic foi o 15º convidado do “Fala, Jogadô!”, programa de entrevistas do Lance!. O ex-jogador recebeu a apresentadora Ana Goebel em sua casa no Rio de Janeiro, e relembrou grandes momentos da sua carreira, como a decisão de deixar o Real Madrid para jogar no Vitória, a dobradinha com Adriano Imperador em 2009 e sobre a responsabilidade de vestir a camisa 10 no Flamengo.