O técnico Jorginho foi o 14º convidado do “Fala, Jogadô”, programa de entrevistas do Lance!. Em bate papo descontraído com a apresentadora Ana Goebel, o ex-jogador relembrou momentos da carreira como jogador, contou a dobradinha com Dunga quando assumiu a função de auxiliar técnico da Seleção Brasileira e também admitiu mágoa com a atual diretoria do Vasco: “Eu cheguei a comentar: me dá apenas o Carioca. E foi uma decisão da 777, segundo Paulo Bracks, mas ele com certeza também participou disso.“