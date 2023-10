O Voltaço acenou com a possibilidade de entrar com um pedido de impugnação da partida no STJD, afirmando que o meia atleta teria recebido o cartão vermelho ainda em campo e, por isso, a equipe paraense teria de ficar com um jogador a menos. No entanto, as imagens e vídeos mostram membros do VAR revisando o lance. No momento da expulsão, Robinho tinha sido substituído e Ronaldo Marques estava no gramado do Estádio Raulino de Oliveira.