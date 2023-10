O profissional tem passagens por Figueirense, Portuguesa, Boa Esporte e Patrocinense e teve como último trabalho a Seleção Cubana, onde ocupou o cargo de Coordenador Técnico. Em 2017, conquistou o título do Paulista A3 no comando do Nacional-SP e no próximo ano terá sua primeira oportunidade no Campeonato Carioca.