Veja os gols da última rodada da Série B: Fortaleza abre contra o Vila Nova na volta de Vojvoda

A 38ª rodada da Série B conta com jogos decisivos com clubes brigando por classificação à Série A, enquanto outros lutando para não cair. E no retorno de Vojvoda, o Fortaleza abriu o placar sobre o Vila Nova com Maílton, que tira a possibilidade dos goianos conquistarem o acesso direto à elite do futebol brasileiro.

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Fora de casa, o Ceará abriu o placar sobre o CRB com gol de Júlio César e vai escapando matematicamente de um rebaixamento para a segunda divisão.

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E o Goiás, que sonha com uma vaga nos playoffs para brigar por uma vaga na elite do futebol nacional, vai perdendo para o Sport por 2 a 0. O Leão não briga por nada, uma vez que não tem como entrar nas seis primeiras colocações da Série B.

Veja gols de Fortaleza x Vila Nova:

Veja gols de CRB x Ceará:

Veja gols de Sport x Goiás:

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