Série B: siga ao vivo os resultados da última rodada

Termina neste sábado (14) a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sete jogos serão realizados e irão definir o campeão da competição, as duas equipes que se classificam para a Série A, o último rebaixado e os times que vão para os play-ins.

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Durante a semana foram realizados três jogos de equipes que não estão nas principais brigas. O Londrina (já rebaixado) venceu o Náutico por 2 a 1, o Operário venceu a Ponte Preta (rebaixada), e o Athletic empatou em 2 a 2 com o São Bernardo, com as duas equipes já garantidas na próxima edição da Série B.

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Goiás e Atlético-GO, sétimo e oitavo colocados, podem entrar no G6 e ir para os play-ins. Enquanto o Vila Nova pode ultrapassar o Juventude e garantir vaga direta.

Confira ao vivo as movimentações da última rodada

As últimas sete partidas da 38ª rodada da Série B começam às 16h30 (de Brasília)

Os jogos deste sábado são os seguintes:

Juventude x Botafogo-SP

CRB x Ceará

Sport x Goiás

Criciúma x Novorizontino

Atlético-GO x Cuiabá

Fortaleza x Vila Nova

América-MG x Avaí

Confira como ficam as situações das equipes em tempo real com os resultados parciais

Campeão: Novirozontino

Acesso direto: Novorizontino e Juventude

Play-ins: Vila Nova, Criciúma, Fortaleza, CRB

Rebaixados: Ponte Preta, América-MG, Londrina, Avaí