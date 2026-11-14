Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Série B: siga ao vivo os resultados da última rodada

Serão definidos os classificados para a Série A, os play-ins, rebaixamentos e campeão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 16:19
Favorite o Lance! no Google
Taça Série B do Brasileirão, troféu prateado com bola no centro, refletindo ao fundo.
Taça Brasileirão Série B (Foto: Joilson Marconne / CBF)

Termina neste sábado (14) a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sete jogos serão realizados e irão definir o campeão da competição, as duas equipes que se classificam para a Série A, o último rebaixado e os times que vão para os play-ins.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Durante a semana foram realizados três jogos de equipes que não estão nas principais brigas. O Londrina (já rebaixado) venceu o Náutico por 2 a 1, o Operário venceu a Ponte Preta (rebaixada), e o Athletic empatou em 2 a 2 com o São Bernardo, com as duas equipes já garantidas na próxima edição da Série B.

continua após a publicidade

Goiás e Atlético-GO, sétimo e oitavo colocados, podem entrar no G6 e ir para os play-ins. Enquanto o Vila Nova pode ultrapassar o Juventude e garantir vaga direta.

Confira ao vivo as movimentações da última rodada

As últimas sete partidas da 38ª rodada da Série B começam às 16h30 (de Brasília)

Os jogos deste sábado são os seguintes:

Juventude x Botafogo-SP

CRB x Ceará

Sport x Goiás

Criciúma x Novorizontino

Atlético-GO x Cuiabá

Fortaleza x Vila Nova

América-MG x Avaí

Confira como ficam as situações das equipes em tempo real com os resultados parciais

Campeão: Novirozontino

Acesso direto: Novorizontino e Juventude

Play-ins: Vila Nova, Criciúma, Fortaleza, CRB

Rebaixados: Ponte Preta, América-MG, Londrina, Avaí

Tudo sobre
Sugerida para você!
Homem com barba, camiseta amarela e lenço amarelo com inscrição VASCO, em ambiente de evento com pessoas ao fundo.

Vasco

Pedrinho explica cobrança à CBF após Vasco x Palmeiras e defende mudanças na formação de árbitros

Há 34 minutos
Nova camisa do São Paulo em homenagem ao Tricampeonato Mundial

São Paulo

São Paulo define data para eleição de 100 novos conselheiros; veja detalhes

Há 1 hora
Flamengo e Internacional decidem a Copa do Brasil Feminina no Luso Brasileiro, com jogadoras em campo.

Onde Assistir

Internacional x Flamengo: onde assistir à final da Copa do Brasil Feminina

Há 2 horas
Taça Série B do Brasileirão, troféu prateado com bola no centro, refletindo ao fundo.

Futebol Nacional

Série B: veja o que está em jogo na última rodada e quem pode subir

Há 3 horas
Jogadores do Vasco da Gama e Flamengo disputam bola no Carioca Sub-20

Futebol Nacional

Vasco e Botafogo eliminam Flamengo e Fluminense e fazem final do Carioca Sub-20

Há 3 horas
Jhon Arias e Lucas Paquetá disputam bola em jogo do 1º turno; Palmeiras e Flamengo brigam rodada a rodada pelo título brasileiro

Palmeiras

Palmeiras x Flamengo: ingressos à venda para decisão do Brasileirão

Há 3 horas