Pausa para Data Fifa pode trazer benefícios e riscos aos atletas

Jogadores que atuam no futebol brasileiro em treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/09/2024 - 19:06 • Rio de Janeiro (RJ)

O futebol nacional entrou no período da Data Fifa ao fim da 25ª rodada do Brasileirão. Assim, as competições estão em pausa por conta do calendário das seleções, que convocam os atletas de seus respectivos países para atuarem nos jogos. Esse intervalo pode durar entre 10, caso o time esteja disputando a Copa do Brasil, e 14 dias, para as equipes que retornarão somente na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar da sequência sem partidas, os clubes continuam suas rotinas de treinamentos. Essa mudança de foco pode ser benéfica para o aspecto físico dos atletas. De acordo com o fisioterapeuta esportivo associado à SONAFE Brasil - Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física, Rodrigo Nascimento, o calendário do futebol brasileiro acaba comprometendo a regeneração completa dos jogadores, portanto, o intervalo é um momento importante para a recuperação do elenco.

- Tendo em vista o tempo insuficiente de recuperação, considerando o desgaste das partidas, viagens e distâncias percorridas entre um local de um jogo e outro, esse período pode ser significativamente positivo no que diz respeito ao tempo para regeneração, pois há uma grande oportunidade para recuperar totalmente os atletas em suas valências fisiológicas e psicológicas -explica o profissional.

A pausa da Data Fifa, no entanto, não oferece apenas benefícios. Rodrigo acredita que a ausência de jogos oficiais também pode ser prejudicial em algum momento, pelo fato de que os treinamentos não conseguem alcançar a demanda física requerida em uma partida.

- Durante os treinos, há uma condição relativamente controlável, situação que não ocorre nos jogos. Dessa forma, por mais que os atletas continuem a rotina, o período de retorno às competições pode significar uma readaptação ao volume de carga imposta ao organismo de cada atleta, o que deve ser observado de perto para minimizar o risco de lesões - alerta o fisioterapeuta.

Há ainda o impacto nos atletas convocados que, após participarem do compromisso com suas seleções, voltarão em uma sequência com diversos jogos, sem o mesmo tempo de regeneração que os demais tiveram. Para o profissional, essa condição deve ser observada atentamente pelos clubes, pois pode oferecer um risco à integridade física dos jogadores.

- Os riscos são pertinentes desde que não haja um controle adequado e uma manipulação das cargas de trabalho durante esse período sem pausa. Necessariamente, os atletas que estão defendendo seus países precisam de um olhar diferenciado no retorno às atividades. A comunicação entre os clubes e seleções é primordial para que, independente de qual instituição seja responsável pelo atleta, haja uma organização assertiva e um entendimento individualizado sobre suas capacidades fisiológicas, criando um ambiente de trabalho seguro - ressalta Rodrigo.

Jogadores que atuam no futebol brasileiro, convocados para esta Data Fifa, em treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)