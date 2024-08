Botafogo e Palmeiras se enfrentarão pela Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 16:49 • São Paulo (SP) • Atualizada em 14/08/2024 - 18:06

O Botafogo recebe o Palmeiras nesta quarta-feira (14) pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. O duelo irá acontecer no Estádio Nilton Santos às 21h30. Os dois gigantes se enfrentaram apenas três vezes pela competição e o Fogão levou a vantagem; confira o histórico do confronto.

Estatísticas de Botafogo x Palmeiras

A rivalidade entre Botafogo e Palmeiras ganhou força com o histórico embate pelo Brasileirão de 2023, em que o Verdão derrotou, por virada, os donos da casa por de 4 a 3.

Entretanto, os times já se enfrentaram em 104 jogos, mas pela Libertadores, o duelo ocorreu apenas três vezes. No ano de 1973 as equipes realizaram partidas de ida e volta pela fase de grupos, no Palestra Itália, e os donos da casa venceram o duelo por 3 a 2. Já no Maracanã o Glorioso garantiu o triunfo por 1 a 0.

Ambos ficaram empatados na classificação da fase de grupos e apenas o melhor time de cada chave poderia avançar para a fase de mata. Com isso, precisaram fazer uma partida a mais para o desempate. À época, o Botafogo derrotou o Palmeiras, no Maracanã, por 2 a 1.

Pela Libertadores, o Fogão leva a vantagem em vitórias, mas o confronto já se repetiu sete vezes em outras competições em fase de mata-mata. Na Copa do Brasil, foram quatro jogos, com dois empates e uma vitória para cada lado; Na Série B do Campeonato Brasileiro em 2003, se encontraram três vezes, dois empates e uma vitória do Palmeiras; Na Sul-Americana em 2012 uma vitória para cada.

O Botafogo vem em uma sequência de duas derrotas. O Palmeiras, por sua vez, vem com um empate e uma derrota. Ambos foram eliminados da Copa do Brasil na última semana.