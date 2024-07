Flamengo blinda joia do elenco principal; entenda o caso

Lorran vive momento delicado com a camisa o Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/07/2024 - 10:18 • Rio de Janeiro (RJ)

No dia 30 de junho, durante o confronto entre Flamengo e Cruzeiro, no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão, o jovem Lorran, de apenas 18 anos, foi substituído ao som de vaias da torcida Rubro-Negra. Desde então, o clube carioca iniciou um trabalho especial para preservar o meia, que está muito próximo de renovar o seu contrato por mais cinco temporadas.

Lorran foi um dos destaques durante o período da Copa América. O meia surgiu como o substituto de Arrascaeta, correspondeu às expectativas em um primeiro momento e foi abraçado pela torcida. Oscilou na reta final e virou alvo de críticas e cobranças.

O camisa 19 participou de oito dos nove jogos, sendo os seis primeiros como titular. A sequência foi interrompida após as vaias contra o Cruzeiro. No jogo seguinte, contra o Atlético-MG, Lorran começou no banco e protagonizou algo bem incomum: entrou contra o Cuiabá, porém deu lugar ao Carlinhos, após novas vaias. Por fim, o jogador não entrou contra o Fortaleza, na última rodada, mesmo a equipe precisando de um meia de criação.

Dentro da Gávea, a oscilação é considerada normal por dois motivos: a transição da base para os profissionais e, principalmente, a idade. Visando preservar o atleta, o Flamengo já iniciou o processo de blindagem da joia rubro-negra. As palavras acolhimento e preservação se tornaram no novo dogma, do elenco e comissão, para com o jovem jogador.

Após o jogo contra o Cruzeiro, o técnico Tite reprovou as vaias vindas da arquibancada e saiu em defesa do meia de 18 anos.

- Acho que o Zico estreou com 17, 16 anos. Pergunta para ele como era. Tenham um acolhimento maior com ele [Lorran]. A grandeza do Flamengo é muita, e ele é um talento enorme. Se vier a vaia, vai afundar, não vai produzir. Se vier o carinho, ele vai se sentir fortalecido. O Manto Sagrado é muito forte, pesado. É pesado para um técnico de 63 anos, com toda a experiência que eu tenho. Coloquem ele no colo, vai ajudar - disse o técnico.

Flamengo está na 3ª colocação do Brasileirão, e vai em busca da liderança do Brasileirão na próxima rodada, contra o Internacional (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Flamengo enfrenta o Criciúma, no próximo sábado (20), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão, e conta com o retorno dos quatro uruguaios (Arrascaeta, De La Cruz, Viña e Varela), vindos da Copa América, e do ponta Cebolinha (recuperado de uma lesão no quadril).