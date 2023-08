No terceiro episódio do Fala, Jogadô!, o artilheiro Luiz Adriano conta as dificuldades de construir uma carreira no exterior, revela saudade do pagode e celebra retorno ao Internacional - seu time do coração. Em entrevista à Ana Goebel, o bate-papo ganhou tons importantes após o atacante falar sobre racismo no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e no Palmeiras.