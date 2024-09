Ex-Fluminense revela que elenco sentia pressão ao ouvir torcida do Flamengo: ‘Vontade de ir no banheiro’

Gilberto Cai Cai, ex-jogador (Foto: Reproduçã/ Podcast Vai de Boa)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 17:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Ex-jogador de Botafogo, Fluminense e Vasco, Gilberto Cai Cai revelou história curiosa de clássicos contra o Flamengo. O ex-meia, que defendeu o Flu na década de 80, contou ao podcast “Vai de Boa” que o elenco tricolor sentia "vontade de ir no banheiro" por conta do nervosismo ao escutar cantos da torcida do Rubro-Negro nos Fla-Flus.

- Eu tive um privilégio em um fla-flu, que ele (Zico) entrou no nosso vestiário e falou: “Vocês tão ouvindo esse barulho aí?". O barulho era só a torcida do Flamengo. "Domingo eu vou lá no Maracanã, para ver se o time que sou fã…" Até aí tudo bem, mas quando eles falavam assim: “Eu vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira. Ele vai ser campeão"... Quando falava: “Mengooo”. Nós éramos mais jovens no Fluminense, pensa na vontade de ir no banheiro fazer xixi. Não tinha vontade nenhuma, era nervosismo (…) - disse em o ex-jogador.

Gilberto Cai Cai foi revelado pelo Botafogo em 1976. O ex-meia teve passagens por Atlético-GO, Fluminense, América-RJ, Vasco, Vitória SC, de Portugal, Botafogo-SP, Paysandu, e Kaburé-TO. Pelo Tricolor carioca, foram 16 jogos e quatro gols.

Fluminense de 1980, com Gilberto, que afirmou que o elenco ficava nervoso ao enfrentar o Flamengo (Foto: Reprodução)