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ESPN e Disney+ mobilizam 20 profissionais para cobertura da final da Série B

Edição especial do B de Bola acompanha disputa por título, acesso e queda

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 19:01
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Novorizontino garantiu vaga na Série A
Novorizontino garantiu a vaga na Série A 2027. (Foto: Vinicius Silva/AGIF/Folhapress)

A rodada de encerramento do Campeonato Brasileiro Série B de 2026 contará com uma cobertura multiplataforma da ESPN e do Disney+ neste sábado (14). Para acompanhar as quatro definições ainda abertas na tabela, que incluem o título da edição, a segunda vaga de acesso direto à Série A, o último classificado para os playoffs e o quarto rebaixado à Série C, os canais exibirão uma edição especial do programa B de Bola, das 15h às 19h30, mobilizando 20 profissionais entre apresentadores, narradores, comentaristas e repórteres nos estádios.

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A programação será dividida em três blocos distintos: pré-jogo, acompanhamento ao vivo das partidas e pós-jogo. João Gonzales assumirá a apresentação das etapas de pré e pós-jogo, trazendo análises e projeções iniciais, além do resumo final com repercussões e o chaveamento dos playoffs que definem as duas vagas restantes na elite de 2027. Durante a bola rolando, Eduardo de Meneses comandará a transmissão, conectando os principais lances, gols e mudanças em tempo real na classificação geral.

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Jogador do Sport Recife, com listras pretas e vermelhas, domina a bola em jogo da Série B diante do adversário de branco.
Sport perdeu para o Operário-PR por 3 a 2 na última rodada (Foto: Dido Henrique/ Sport)

O que está em jogo e agenda da 38ª rodada

A última rodada apresenta cenários decisivos na parte superior e inferior da classificação:

  • Título e acesso direto: Já garantido de forma inédita na Série A de 2027, o líder Grêmio Novorizontino (70 pontos) busca confirmar a taça. A segunda vaga direta está entre Juventude (vice-líder com 68 pontos, que depende apenas de si) e Vila Nova (3º com 66 pontos, que precisa vencer e torcer por tropeço do rival).
  • Disputa pelos playoffs: CRB, Goiás e Atlético-GO chegam empatados com 58 pontos na briga pela última vaga. O CRB ocupa o 6º lugar e garante classificação com uma vitória simples sobre o Ceará, enquanto Goiás e Atlético-GO precisam vencer e contar com combinações de resultados.
  • Luta contra o rebaixamento: Com Ponte Preta, América-MG e Londrina já rebaixados matematicamente, resta uma vaga na zona de descenso entre Ceará (43 pontos) e Avaí (40 pontos). O time cearense precisa de apenas um empate para escapar, enquanto os catarinenses têm de vencer o América-MG e torcer por derrota do concorrente.

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Os sete confrontos decisivos acontecem simultaneamente neste sábado (14/11), às 16h30:

  • Criciúma x Novorizontino
  • Juventude x Botafogo-SP
  • Fortaleza x Vila Nova
  • CRB x Ceará
  • Sport x Goiás
  • Atlético-GO x Cuiabá
  • América-MG x Avaí

Megaoperação e equipe escalada

Para cobrir os desdobramentos diretamente das praças esportivas e nos estúdios, a emissora montou uma escala completa de profissionais, somando ainda a participação de influenciadores e matérias especiais:

  1. Apresentação: João Gonzales (pré e pós-jogo) e Eduardo de Meneses (durante as partidas).
  2. Narração: Vinícius Moura, Fefux Ribeiro, Pedro Ramiro, Babi Micheletto, Antonio Marcos, Rodrigo Bitar e César Cartum.
  3. Comentários: César Cartum, Celso Ardengh, Deivis Chiodini, Raphael Prates, Leonardo Sasso, Matheus Carreira e Leonardo Dahi.
  4. Reportagens nos estádios: Melbya Rolim, Eduardo Affonso, Antonio Gabriel, Felipe André, Gustavo Berton, Raisa Martins e Isabela Corrêa.
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