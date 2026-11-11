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Hereda alcança melhor marca da carreira em participações em gols pelo CRB

Lateral-direito soma três gols e sete assistências em 47 partidas em 2026; jogador tenta coroar fase individual com classificação do Galo aos playoffs da Série B

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/11/2026 11:38
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Jogador de futebol em uniforme branco com detalhes vermelhos chutando a bola, com torcida ao fundo e painéis publicitários.
Foto: Divulgação/CRB

Hereda vive a temporada mais produtiva ofensivamente da carreira. Em 2026, o lateral-direito do CRB soma 10 participações diretas em gols, com três bolas na rede e sete assistências em 47 partidas. O desempenho representa a melhor marca individual do jogador nesse quesito e reforça sua importância na campanha da equipe alagoana.

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O camisa 32 igualou o número de assistências registrado em 2023, também pelo CRB, quando distribuiu sete passes para gol em 41 jogos. Na atual temporada, porém, ampliou sua contribuição com três gols, superando os números daquele ano.

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Em 2024, Hereda teve seu maior volume de jogos, com 57 atuações, quatro gols e quatro assistências. Já em 2025, quando defendeu o Sport, entrou em campo 21 vezes e deu três assistências. Com os números de 2026, o lateral alcança seu melhor desempenho ofensivo desde o início da carreira profissional.

— Fico muito feliz por viver uma temporada tão positiva e conseguir contribuir com a equipe também ofensivamente. Esses números são fruto de muito trabalho, dedicação e da confiança que recebo de todos no clube. Mas sabemos que ainda temos um objetivo importante pela frente. Estamos concentrados nessa última partida e vamos fazer de tudo para conquistar a classificação e seguir na luta pelo acesso — destacou Hereda.

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A marca individual foi alcançada em meio à disputa por uma vaga nos playoffs da Série B do Campeonato Brasileiro. Restando uma rodada para o fim da primeira fase, o CRB depende apenas do próprio resultado para garantir a classificação.

Jogador do Club Deportivo Herediano, com a Camisa Vermelha e Branca.
Hereda vive ótima temporada pelo CRB (Foto: Divulgação/CRB)

Próximo compromisso

O CRB ocupa a sexta colocação, com 58 pontos, e depende apenas de si para avançar aos playoffs de acesso. Com a mesma pontuação de Goiás e Atlético-GO, o time alagoano leva vantagem nos critérios de desempate. Na última rodada, enfrenta o Ceará, no sábado (14), às 16h30, no Estádio Rei Pelé. Uma vitória garante a classificação sem depender de outros resultados.

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