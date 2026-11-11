A Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 reuniu jogadores que já vestiram a camisa do Flamengo em diferentes momentos da carreira. Alguns participaram de conquistas importantes pelo clube, outros tiveram passagens discretas ou pelas categorias de base. Entre os nomes estão Lincoln, Carlinhos e Luan Polli, que defenderam equipes da segunda divisão nesta temporada.

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Veja cinco jogadores com passagem pelo Flamengo na Série B

Lincoln (Vila Nova)

Revelado pelo Flamengo, Lincoln integrou o elenco campeão da Libertadores de 2019 e dos Brasileiros de 2019 e 2020. O atacante ficou marcado pela chance desperdiçada na prorrogação da final do Mundial de Clubes contra o Liverpool. Após passagens por Japão, Áustria e Sérvia, chegou ao Vila Nova em setembro de 2026 para reforçar a equipe na disputa pelo acesso.

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Carlinhos (Athletic)

Contratado pelo Flamengo em 2024 após se destacar pelo Nova Iguaçu, Carlinhos disputou 16 partidas e marcou dois gols pelo Rubro-Negro. Depois de empréstimos a Vitória e Remo, chegou ao Athletic em julho de 2026. Na Série B, marcou um gol por cobertura na vitória por 5 a 0 sobre o Vila Nova, lance que recebeu elogios do técnico Alex.

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Luan Polli (Athletic)

O goleiro passou pelo Flamengo em 2017, emprestado pelo Figueirense, antes de construir uma carreira por clubes como Sport, Fortaleza e Atlético-GO. Em 2026, tornou-se uma das principais peças do Athletic na luta contra o rebaixamento à Série C. Disputou 36 partidas e sofreu 43 gols, mas anunciou sua saída do clube mineiro no início de novembro.

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Ronald Barcellos (Novorizontino)

O atacante de 24 anos passou pelas categorias de base de Flamengo e Grêmio, além de atuar no futebol português e australiano. Contratado pelo Novorizontino em fevereiro, participou da campanha da equipe na Série B, com um gol e uma assistência. Balançou as redes na vitória por 5 a 1 sobre a Ponte Preta, em outubro.

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Paulo Sérgio (Náutico)

Cria das categorias de base do Flamengo, Paulo Sérgio teve oportunidades no profissional antes de passar por diferentes clubes do futebol brasileiro e internacional. Aos 37 anos, defendeu o Náutico na Série B de 2026. O atacante teve maior destaque no Campeonato Pernambucano, enquanto na competição nacional registrou um gol.

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