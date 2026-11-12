O badalado técnico Pep Guardiola fará uma visita ao Brasil na próxima semana. Sem clube após deixar o Manchester City no fim da última temporada europeia, o espanhol vai acompanhar Ferran Soriano, CEO do City Football Group (CFG), em um evento em São Paulo e em uma agenda especial com o Bahia, clube que pertence ao grupo City. A informação foi dada pelo GE e confirmada pelo LANCE!.

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Soriano e Guardiola, que é embaixador do City, vão participar do "Jantar do Ano" do Experience Club, em São Paulo, na próxima quarta-feira (18). O evento vai reunir cerca de 600 pessoas, incluindo empresários, CEOs, conselheiros e lideranças empresariais do país. O CEO do grupo City será o palestrante da noite. O técnico, no entanto, não falará no evento.

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Após o evento, a dupla viaja para Salvador, onde Guardiola vai conhecer a estrutura do Bahia. O treinador deve visitar o Centro de Treinamentos e a sede do clube. Além disso, os dois também irão acompanhar a partida entre o Tricolor de Aço e o Coritiba, no dia 21 de novembro, às 17h30, pela 36ª rodada do Brasileirão Série A.

Como embaixador do Grupo City, Guardiola tem essas visitas institucionais como uma de suas funções. Recentemente, ele também conheceu a estrutura do New Yokr City, clube dos Estados Unidos que também pertence a rede.

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Os Estados Unidos, inclusive, podem ser o próximo passo da carreira de Guardiola. Após a saída de Mauricio Pochettino para o Manchester United, a imprensa norte-americana colocou o espanhol como o favorito para assumir o cargo de treinador da seleção local. Após a última Copa do Mundo, Guardiola também foi sondado pela Itália, mas as conversas não avançaram.

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