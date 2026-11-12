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Joia do Bragantino desbanca gringos e lidera ranking mundial

Ryan, lateral do Bragantino, lidera índice mundial de criação antes de encarar o Peru

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
12/11/2026 17:25
Supervisionado porMarcio Dolzan,
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Jogador da seleção brasileira corre em campo, com uniforme amarelo e shorts azuis, número 7 visível.
Líder em criação entre laterais Sub-20 no estudo do CIES, Ryan enfrenta o Peru em Belém antes da lista do Sul-Americano (Foto: Reprodução)

A última Data Fifa funcionou como um verdadeiro divisor de águas na carreira de Ryan Augusto. Após defender a Seleção Brasileira Sub-20 em três amistosos na Espanha, o lateral-direito de 19 anos retornou ao Red Bull Bragantino para assumir a titularidade absoluta sob o comando de Vagner Mancini. Agora, consolidado entre os profissionais, o jovem se apresenta para os duelos contra o Peru, nos dias 13 e 16 de novembro, em Belém (PA), que encerram a preparação antes da lista definitiva para o Sul-Americano de 2027.

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Ryan, do RBB
Aos 19 anos, Ryan Augusto emendou seis jogos seguidos como titular no Bragantino e superou concorrência estrangeira (Foto: Arquivo pessoal)

Antes da última convocação, Ryan dividia a rotina entre a base e o elenco principal. O cenário mudou após seu retorno: aproveitando a ausência do equatoriano Andrés Hurtado, lesionado, o garoto correspondeu e venceu a disputa interna com o uruguaio Agustín Sant'Anna, contratado junto ao River Plate. Desde o empate contra o Mirassol (1 a 1), em 7 de outubro, o camisa engatou seis partidas consecutivas como titular (528 minutos), ajudando o Massa Bruta a ocupar a oitava colocação do Brasileirão na briga por vaga na Libertadores.

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— A última Data Fifa foi muito importante para mim. Voltei para o Bragantino, tive a oportunidade de jogar e fui ganhando confiança com essa sequência. Vestir a camisa da Seleção é um sonho desde pequeno e estar aqui mais uma vez significa muito. Agora é fazer dois bons jogos contra o Peru para fechar bem essa preparação — celebrou Ryan.

Topo do ranking mundial de criatividade

Aliando velocidade, força nos duelos e bola parada calibrada, Ryan virou referência estatística internacional. Um levantamento recente do Observatório do Futebol do CIES apontou o brasileiro no 1º lugar mundial em criação de chances entre laterais Sub-20 de 52 ligas de primeira divisão, liderando o quesito de assistências esperadas a cada 90 minutos (0,32). No Brasileirão, mesmo somando 767 minutos em campo, já é o terceiro defensor do Bragantino com mais grandes chances criadas (5), segundo o Sofascore.

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Ryan, do RBB
Líder em criação entre laterais Sub-20 no estudo do CIES, Ryan enfrenta o Peru em Belém antes da lista do Sul-Americano (Foto: Arquivo pessoal)

Presente em quatro das cinco convocações do técnico Paulo Victor em 2026 — ausente apenas por uma lesão no menisco —, o lateral vive ascensão meteórica desde março, quando recebeu seu primeiro chamado para a Seleção dois dias antes de estrear no profissional diante do São Paulo.

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