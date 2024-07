Diretor revela situação caótica do Santa Cruz, ascende com o Retrô e deixa futuro em aberto

Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 26/07/2024 - 16:13 • São Paulo (SP)

De sem divisão ao retorno para o cenário do futebol nacional: o Santa Cruz estava sem calendário, mas conseguiu classificação para a Série D de 2025 através do Campeonato Pernambucano. Francisco Sales atuou como gerente de futebol da equipe e contou as condições precárias que encontrou o clube quando assumiu, em novembro do ano passado.

Segundo o diretor, foi preciso iniciar um projeto literalmente do zero, pois o Santa não tinha treinador e jogadores disponíveis.

Santa Cruz ficou sem calendário além do estadual em 2024, mas retorna à Série D no proximo ano (Foto: Reprodução/Santa Cruz)

— Não tinha comissão, treinador, nada. A gente assumiu, foi atrás de treinador, jogadores. 10 meninos da base que nunca pisaram no profissional para completar o treino. Montamos um time competitivo, que fomos eliminados para o Sport nos pênaltis. A situação do Santa Cruz não tem um causador. Do tamanho que tem, com a torcida, estádio e estrutura, não faz um clube dessa magnitude chegar a esse ponto por uma coisa só. Foi uma somatória de situações e decisões equivocadas — contou, em entrevista ao Lance!.

Depois da remontada com o Santa Cruz, Sales assumiu cargo no Retrô, time finalista do Pernambucano nos últimos dois anos. Para ele, há uma inspiração para o clube: o Mirassol, do interior paulista, pela realidade semelhante. Ele também citou o projeto do Fortaleza como uma referência no nordeste.

— Olhando para o eixo, vejo o Mirassol. Clube empresa, que dá condições aos atletas. Vejo como inspiação para o Retrô. Aqui no Nordeste, um trabalho vitorioso, de destaque, com acesso desde a Série C, o Fortaleza. É de enaltecer — analisou.

Francisco Sales, de 29 anos, em apresentação no Retrô (Foto: Reprodução / Instagram)

Ele elogiou a estrutura disponibilizada pelo clube e deixou o futuro em aberto, já que havia a possibilidade de retornar ao Santa no próximo ano.

— O Retrô tem uma estrutura que em todo Nordeste não tem. Centro de treinamento, hotel, auditório... A condição é de altíssimo nível. Tem atletas convocados para Seleções de base. Sobre futuro, há o interesse do Santa Cruz na minha volta. Mas seria antiético falar o que vou fazer depois, meu objetivo é o Retrô. Pode ser que eu não fique em nenhum dos dois, a definição será em 2025 — revelou.

O próximo jogo do Retrô é pela Série D, neste sábado (27), contra o América-RN, às 18h.